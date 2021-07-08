HPE приобретает платформу для ускорения запросов Ampool

8 июля 2021 г., 17:15

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Компания HPE сообщила о приобретении платформы для ускорения запросов Ampool, что нацелено на повышение эффективности аналитики гибридного облака Ezmeral. Сумма сделки не разглашается.



Ampool - небольшой производитель платформы для ускорения запросов с открытым исходным кодом, используемой в различных сценариях бизнес-аналитики. Компания основана в 2015 году, сегодня ее офисы располагаются в Санта-Кларе (США) и Пуне (Индия).



В своем сообщении в блоге HPE сообщила, что масштабируемый уровень объединения данных и многоуровневый подход ускорения Ampool предоставят облачный аналитический механизм SQL, который станет частью его среды выполнения Ezmeral Edge-to-Cloud Analytics для интерактивных рабочих нагрузок SQL.



В штате Ampool инженеры с опытом работы в Yahoo!, LinkedIn, VMware, Veritas Technologies. Компания также была в числе основных участников таких проектов, как Apache Geode, Presto / Trino, Apache Spark и Apache Ranger.



«Текущие локальные инструменты SQL достаточно грубые, медленные и [привязаны] к конкретной базовой технологии хранения, такой как HDFS», - отметил Анант Чинтаманени, генеральный менеджер HPE Ezmeral - «Организациям требуется набор слабосвязанных облачных механизмов запросов, которые могут поддерживать несколько инструментов аналитики и бизнес-аналитики для различных внутренних источников данных».



Ampool использует кэширование в памяти для повышения производительности. Например, в некоторых задачах обработки больших данных Amazon Elastic MapReduce достигается улучшение до 40 раз, а в работе платформы визуализации данных Tableau эффективность поднимается до 100 раз.

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