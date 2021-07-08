BAKOTECH начала поставки платформы Energy Logserver

8 июля 2021 г., 15:55

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По сообщению BAKOTECH, компания пополнила свой дистрибьюторский портфель предложением от польских разработчиков EMCA Software. Energy Logserver — это инструмент, способный собирать и обрабатывать огромное количество данных из ИТ-инфраструктуры.

Отмечается, что эта платформа создавалась на основе многолетнего опыта в консалтинге по программному обеспечению для крупнейших компаний в области энергетики и коммунального хозяйства. Данная экспертиза показала, что часто клиенты предпочитают ПО с открытым кодом, который позволяет модифицировать его под конкретную компанию, что и было взято за основу Energy Logserver.

Среди возможностей Energy Logserver стоит отметить анализ данных со множества источников. Так Система Energy Logserver на основе проекта ELK Stack предназначена для приема практически любых данных из ИТ-среды. В зависимости от требований информация собирается без агентов или с использованием специальных агентов. Решение имеет обширную базу готовых парсеров, визуализаций и дашбордов для наиболее популярных ИТ-технологий, обеспечивая при этом простоту интеграции новых технологий.

Система автоматически отслеживает поступающие данные и реагирует на них. В модуле Alert пользователь определяет данные, которые он хочет обнаружить, а затем указывает условия поиска.



Решение позволяет ограничить доступ определенных пользователей к объектам в системе, то есть к сохраненным запросам, визуализациям, информационным панелям и шаблонам индекса.



Energy Logserver позволяет графически визуализировать данные, собранные в индексах. Каждая визуализация или целые информационные панели интерактивны. Это означает, что есть возможность корректировать запрос на постоянной основе, чтобы презентация касалась интересующих нас областей.



Модуль отчетов Energy Logserver позволяет создавать PDF-документы из любых визуализаций и информационных панелей, а также экспортировать данные непосредственно из Energy Logserver в файлы HTML и CSV.



Доступ к данным защищен, дополнительно введен механизм отслеживания работы пользователей приложения. Все действия пользователей фиксируются в индексе аудита, что позволяет сделать вывод о том, кто, когда и где заходил в клиент и какие действия предпринимал.



Приложение позволяет получить доступ к визуализациям и информационным тоннелям, назначенным пользователям и их ролям, чем расширяет специалистам возможности мониторинга.



Energy Logserver имеет централизованное управление конфигурацией агента, которое позволяет удаленно изменять конфигурацию с уровня графического интерфейса пользователя. Без необходимости входа на исходный сервер система может проверить или обновить конфигурацию на данном сервере.

На данном этапе сотрудничества будут представлены такие продукты вендора:

Network Analysis Plan. Глубокий анализ и корреляция netflow с сетевыми пакетами.

Log Management Plan. Сбор, сортировка, хранение и обработка огромных данных журналов.

SIEM Plan. Высокоэффективный SIEM с кучей расширенных возможностей контроля за средствами безопасности.

«Мы знали, что Energy Logserver имеет огромный потенциал для клиентов в регионах, где мы не представлены. Мы искали дистрибьютора, который смотрел бы на возможности и потенциал платформы с таким же энтузиазмом, как и мы, в то же время гарантировал бы эффективность и высочайшие стандарты сотрудничества. Компания BAKOTECH впечатлила нас своим особым подходом к партнерам и их проектам, продуманным предложением и широкими техническими знаниями» — говорит Артур Бики, генеральный директор EMCA Software.

«Energy Logserver отлично вписывается в наш портфель, но при этом решение не является просто очередной SIEM или системой мониторинга. У Energy Logserver уникальные возможности и широкий круг решаемых задач, что выделяет их среди похожих решений. Это открывает для нас новые возможности для помощи клиентам в решении их задач» — говорит Евгений Бадах, CEO BAKOTECH.

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