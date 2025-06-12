Ринок складаних смартфонів у Європі "завмирає"

12 июня 2025 г., 10:25

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Європейський ринок складаних смартфонів демонструє ознаки уповільнення зростання, незважаючи на постійне зростання конкуренції серед виробників. За даними Counterpoint Research Global Handset Model Sales Tracker, у першому кварталі 2025 року продажі складаних смартфонів у Європі зросли лише на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, складаючи лише 1,5% від загального обсягу продажів смартфонів у регіоні.

«Для сегменту, що нібито перебуває на ранній стадії зростання, 4% річного зростання є тривожним знаком, – зазначив Ян Стрияк (Jan Stryjak), асоційований директор Counterpoint Research. - Незважаючи на всю увагу, яку отримують нові складані пристрої, вони все ще занадто дорогі для масового ринку. Крім того, більшість споживачів досі не впевнені, для чого потрібен складаний телефон, і багато хто все ще має сумніви щодо довговічності та терміну служби пристроїв».

Незважаючи на це, конкуренція за останній рік помітно зросла. Хоча Samsung залишався беззаперечним лідером у першому кварталі 2025 року, інші виробники значно збільшили свою частку ринку. Motorola обігнала HONOR, ставши другим за величиною постачальником складаних смартфонів у Європі у першому кварталі 2025 року, значною мірою завдяки своїм доступнішим "розкладачкам" Razr 50. Google, Xiaomi та TECNO також продемонстрували стійке зростання протягом року після випуску кількох вражаючих пристроїв, деякі з яких також пропонуються за більш привабливими цінами.

«Однак європейський ринок складаних пристроїв змінюється, – додав Стрияк. - Samsung довго домінував з пристроями, які, здавалося, не сильно змінювалися з року в рік, але інші виробники випустили кілька фантастичних моделей, наприклад, HONOR Magic V3, Motorola Razr 50, Google Pixel 9 Fold і навіть TECNO Phantom V Fold 2. Ці пристрої кидають виклик Samsung у Європі. Зростання конкуренції – це завжди добре, оскільки це стимулює інновації та знижує ціни. І Samsung взяв це до уваги, натякаючи на запуск варіанту Ultra своєї майбутньої серії Galaxy Fold7. Це, сподіваємося, дасть сегменту необхідний поштовх".

Очікується, що Samsung представить свої останні складані смартфони у липні і компанія вже натякнула на випуск варіанту Ultra, щоб конкурувати з HONOR за звання найтоншого складаного телефону типу "книга" в Європі. Зростання конкуренції у сегменті складаних пристроїв є ключовим для стимулювання інновацій, що, у свою чергу, має призвести до зниження цін та швидшого майбутнього зростання.

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