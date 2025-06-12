Європа створює AI-інфраструктуру за допомогою NVIDIA для стимулювання наступної промислової трансформації в регіоні

12 июня 2025 г., 11:45

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Компанія NVIDIA оголосила про співпрацю з європейськими країнами, а також лідерами в галузі технологій і промисловості з метою створення інфраструктури NVIDIA Blackwell AI, яка зміцнить цифровий суверенітет, підтримає економічне зростання і дозволить континенту зайняти провідні позиції в промисловій революції в галузі AI. Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія входять до числа країн, що створюють внутрішню інфраструктуру штучного інтелекту з екосистемою технологічних і хмарних провайдерів, включаючи Domyn, Mistral AI, Nebius і Nscale, а також телекомунікаційних провайдерів, включаючи Orange, Swisscom, Telefónica і Telenor.



Ці розгортання забезпечать понад 3000 екзафлопс обчислювальних ресурсів NVIDIA Blackwell для суверенного AI, що дозволить європейським підприємствам, стартапам і організаціям державного сектора безпечно розробляти, навчати і розгортати агентські і фізичні AI-додатки. NVIDIA створює і розширює центри технологій штучного інтелекту в Німеччині, Швеції, Італії, Іспанії, Великобританії та Фінляндії. Ці центри базуються на багаторічному досвіді співпраці NVIDIA з академічними установами та промисловістю в рамках програми NVIDIA AI Technology Center і NVIDIA Deep Learning Institute з метою розвитку кадрового потенціалу в галузі штучного інтелекту та наукових відкриттів у всіх регіонах.



«Кожна промислова революція починається з інфраструктури. AI — це найважливіша інфраструктура нашого часу, так само як колись були електрика та Інтернет», — зазначив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «Завдяки сміливому лідерству європейських урядів і промисловості AI буде стимулювати перетворювальні інновації та процвітання для майбутніх поколінь».



«Франція віддана інвестуванню в AI для зміцнення нашої економіки, добробуту наших громадян і підтримки наших цінностей», — сказав Еммануель Макрон (Emmanuel Macron), президент Французької Республіки. «Тісно співпрацюючи з провідними технологічними інноваторами нашої країни та NVIDIA, ми надаємо дослідникам, підприємцям та державним установам інструменти, необхідні для вивчення нових ідей, вирішення складних завдань та формування майбутнього AI у Франції».



«Так само як вугілля та електрика колись визначали наше минуле, AI визначає наше майбутнє», — підкреслив міністр технологій Великої Британії Пітер Кайл (Peter Kyle). «Розширення технологічного центру NVIDIA тут, у Великій Британії, матиме вирішальне значення для реалізації наших амбіцій у галузі AI, а їх партнерство у створенні можливостей, які перетворять наші зони зростання AI на двигуни нових можливостей. Це наш план змін у дії, що об'єднує провідних інноваторів для створення обчислювальної інфраструктури, яка стимулюватиме зростання в усіх регіонах і забезпечить Великій Британії місце глобального лідера в галузі AI в епоху AI».



«Ця угода є стратегічним кроком до зміцнення технологічного суверенітету Італії та забезпечення нашим підприємствам безпечного і конкурентоспроможного доступу до управління даними», — зазначив міністр підприємництва і Made in Italy Адольфо Урсо (Adolfo Urso). «Співпраця з такими провідними партнерами, як NVIDIA і Domyn, підтверджує прихильність уряду до підтримки високорівневих альянсів для стимулювання інновацій і конкурентоспроможності національної виробничої системи».





Створення інфраструктури AI вимагає стратегічних інвестицій у передові системи, землю та об'єкти, доступ до стійкої енергії, кваліфікованих фахівців та партнерства. Щоб прискорити розвиток цих національних ресурсів, NVIDIA співпрацює з лідерами у Франції, Великій Британії, Німеччині та Італії.



У Франції Mistral AI співпрацює з NVIDIA у створенні комплексної хмарної платформи, яка на першому етапі буде заснована на 18000 системах NVIDIA Grace Blackwell, а в 2026 році планується розширити її на кілька майданчиків. Ця інфраструктура дозволить організаціям по всій Європі швидко розробляти і впроваджувати AI за допомогою оптимізованих моделей Mistral AI і перевірених проектів AI-фабрик, прискорюючи впровадження агентських AI-додатків.



У Великобританії NVIDIA співпрацює з партнерами NVIDIA Cloud Partners Nebius і Nscale, щоб відкрити передові можливості AI для підприємств і компаній будь-якого розміру. На London Tech Week постачальники хмарних послуг оголосили про першу фазу своїх планів щодо розвитку інфраструктури AI, яка передбачає розгортання 14000 графічних процесорів NVIDIA Blackwell для забезпечення роботи нових дата-центрів, що зробить масштабовану і безпечну інфраструктуру AI широко доступною по всій Великобританії.



У Німеччині NVIDIA та її партнери створюють першу в світі промислову хмару AI для європейських виробників. Цей AI-завод працюватиме на базі систем NVIDIA DGX B200 і серверів NVIDIA RTX PRO з 10000 графічних процесорів NVIDIA Blackwell, що дозволить європейським промисловим лідерам прискорити всі виробничі додатки, від проектування, інжинірингу та моделювання до цифрових двійників заводів і робототехніки.



В Італії NVIDIA співпрацює з Domyn і урядом для розвитку суверенних можливостей країни в області AI. Domyn розробляє свою модель міркувань Domyn Large Colosseum на своєму суперкомп'ютері Colosseum з використанням суперчіпів NVIDIA Grace Blackwell відповідно до своєї місії з підтримки регульованих галузей у впровадженні AI.



NVIDIA також співпрацює з провідними європейськими телекомунікаційними провайдерами, включаючи Orange, Fastweb, Swisscom, Telefónica і Telenor, з метою розробки безпечної і масштабованої суверенної інфраструктури штучного інтелекту в регіоні.



Orange прискорює розвиток AI корпоративного рівня, включаючи агентський AI, великі мовні моделі та персональних AI-помічників, за допомогою Orange Business Cloud Avenue, побудованого на високопродуктивній інфраструктурі NVIDIA.



Fastweb представила MIIA — італійську мовну модель для підтримки генеративних додатків штучного інтелекту, яка навчена та працює на суперкомп'ютері NVIDIA DGX AI.



Telenor розширює свою суверенну інфраструктуру штучного інтелекту в Норвегії за допомогою нового дата-центру, що працює на відновлюваних джерелах енергії, а також надає послуги багатомовного перекладу за допомогою штучного інтелекту, доступні на більш ніж 100 мовах.



Swisscom запускає нові послуги AI, в тому числі GenAI Studio і AI Workhub, розміщені на своїй суверенній інфраструктурі AI на базі NVIDIA DGX SuperPOD, що дозволяє швейцарським підприємствам швидко створювати і масштабувати додатки AI.



Telefónica тестує розподілену периферійну структуру AI по всій Іспанії з сотнями графічних процесорів NVIDIA для надання послуг AI з низькою затримкою і орієнтованих на конфіденційність.



Така співпраця дозволяє підприємствам розробляти і впроваджувати масштабовані індивідуальні моделі штучного інтелекту і агентські додатки, використовуючи великі мережі телекомунікаційних компаній і їх авторитет як постачальників критично важливої інфраструктури.



NVIDIA створює і розширює технологічні центри в Німеччині, Швеції, Італії, Іспанії, Великобританії та Фінляндії, щоб прискорити розвиток навичок штучного інтелекту, дослідження та інфраструктуру для підприємств і стартапів континенту.



Баварський центр штучного інтелекту в Німеччині, який планується створити у співпраці з консорціумом Bayern KI, буде просувати дослідження в таких областях, як цифрова медицина, штучний інтелект зі стабільною дифузією і платформи робототехніки з відкритим вихідним кодом, щоб сприяти глобальній співпраці.



Шведський центр штучного інтелекту буде просувати дослідження в області штучного інтелекту світового рівня за підтримки експертів NVIDIA і практичних тренінгів NVIDIA Deep Learning Institute, які допоможуть підвищити кваліфікацію.



Італійський центр AI буде розширюватися за рахунок нових впроваджень AI-фабрик з консорціумом CINECA.



Іспанський центр AI буде розширюватися за рахунок нової AI-фабрики з Барселонським суперкомп'ютерним центром.



Центр штучного інтелекту у Великобританії буде прискорювати найпередовіші дослідження в області втіленого штучного інтелекту, матеріалознавства і моделювання систем Землі.



Центр штучного інтелекту у Фінляндії дозволить дослідникам прискорити дослідження та застосування штучного інтелекту в галузі комп'ютерного зору, машинного навчання та штучного інтелекту для науки.



Ці стратегічні ініціативи по всій Європі базуються на інвестиціях NVIDIA у створення інфраструктури штучного інтелекту по всьому світу, в тому числі на Тайвані та на Близькому Сході.

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