«Знайомство з Isovalent від Cisco: сучасний підхід до мережевої безпеки в Kubernetes» - 14 травня 

8 мая 2026 г., 14:03

Як забезпечити мережеву безпеку в Kubernetes і отримати повну видимість трафіку? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Сучасні застосунки переходять у cloud-native середовище, де Kubernetes став стандартом для розгортання інфраструктури. Але разом із масштабуванням зростає складність: сотні мікросервісів взаємодіють між собою, трафік стає непрозорим, а контроль безпеки ускладнюється.



Традиційні підходи до мережевої безпеки не враховують динаміку контейнерних середовищ. Відсутність видимості всередині кластера, складність налаштування політик і обмежені можливості контролю створюють нові вразливості для бізнесу.



Сучасний підхід до безпеки Kubernetes базується на технологіях eBPF і Cilium, які дають змогу контролювати мережеву взаємодію на новому рівні. Платформа Isovalent, що стала частиною екосистеми Cisco, забезпечує глибоку видимість, мікросегментацію та контроль трафіку без ускладнення інфраструктури.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 14 травня 2026 року, експерти розкажуть, як побудувати ефективну модель мережевої безпеки для Kubernetes і інтегрувати її в сучасну cloud-native архітектуру.

Тема події:

«Знайомство з Isovalent від Cisco: сучасний підхід до мережевої безпеки в Kubernetes»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• як виглядає сучасний світ cloud-native застосунків і роль мікросегментації;

• що таке Isovalent, Cilium та eBPF і як вони взаємодіють між собою;

• як реалізувати мікросегментацію в Kubernetes на практиці;

• як отримати повну видимість трафіку всередині кластера;

• де компанії вже використовують ці підходи та які результати отримують.



Експерти приділять увагу практичному підходу використання сучасних інструментів мережевої безпеки. Також фахівці продемонструють, як побудувати ефективний захист Kubernetes-середовища без зайвих ускладнень.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• DevOps та DevSecOps-команд;

• інженерів і архітекторів хмарних рішень;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• CISO, CTO та керівників ІТ-напрямів;

• організацій, що працюють із Kubernetes або планують перехід до cloud-native інфраструктури.



Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

Cisco — міжнародна технологічна компанія, один зі світових лідерів у сфері мережевих технологій та кібербезпеки. Рішення Cisco використовуються для побудови корпоративних мереж, захисту даних, хмарної інфраструктури, центрів обробки даних та систем співпраці.

Група компаній MUK — компанія, що розпочала свою діяльність у 1997 році. Основний напрям роботи — проєктно-орієнтована дистрибуція провідних IT-продуктів у галузі гібридних і хмарних рішень, конвергенції центрів обробки даних, інформаційної безпеки, мобільних пристроїв, Інтернету речей, аналітики даних і штучного інтелекту.

Деталі події

Дата: 14 травня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



