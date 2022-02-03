Red Hat дополняет Kubernetes-платформу набором сервисов для работы с данными

3 февраля 2022 г., 16:15

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Компания Red Hat объявила, что отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса Red Hat OpenShift Platform Plus теперь будет поставляться в комплекте с Red Hat OpenShift Data Foundation – набором сервисов для работы с данными, включая программно-определяемое хранилище данных. Таким образом, Red Hat предлагает разработчикам приложений и специалистам DevSecOps функционально законченный мультиоблачный Kubernetes-стек «из коробки». Благодаря OpenShift Data Foundation разработчики получают единую платформу для облачных и on-premise сред с функциями постоянного хранения данных, а специалисты по эксплуатации ИТ-систем – развитые средства управления данными.

Kubernetes на сегодня стал стандартом оркестрации контейнеров и предлагает мощные механизмы для выполнения крупномасштабных соответствующих задач. Однако чтобы более полно отвечать потребностям компаний в части построения и эксплуатации современных приложений, Kubernetes требуются дополнительные компоненты. Именно это и предлагает платформа Red Hat OpenShift Platform Plus. Она обеспечивает унифицированную и согласованную защиту, безопасность и управление приложениями в кластерах Kubernetes на протяжении всего жизненного цикла, в том числе, с поддержкой разнообразных облачных инфраструктур.

Red Hat OpenShift Platform Plus включает в себя:

Red Hat OpenShift Container Platform – комплексный фундамент для гибридного облака на базе Kubernetes, который помогает программистам ускорить разработку и доставку приложений, а специалистам по эксплуатации ИТ-систем – гибко и эффективно управлять этими приложениями;

Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes – обеспечивает безопасность и защиту цепочек поставок ПО, ИТ-инфраструктур и рабочих нагрузок;

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – реализует сквозную наблюдаемость, контроль и управление кластерами Kubernetes в гибридных и мультиоблачных средах;

Red Hat Quay – представляет собой глобальный и масштабируемый контейнерный реестр для организации конвейеров, которые охватывают различные ИТ-инфраструктуры и проверяют образы на предмет уязвимостей для выявления и устранения потенциальных рисков безопасности;

Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials – обеспечивает унифицированное управление данными контейнеризованных нагрузок на кластерах в гибридных и мультиоблачных средах.

С Red Hat OpenShift Platform Plus организации получат единое универсальное решение, функционал и инструменты для оперативного внедрения облачных решений и методологии DevSecOps с охватом компонентов гибридного облака, включая периферийные edge-системы.

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