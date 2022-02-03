 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1298)

23.01 - 30.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Red Hat дополняет Kubernetes-платформу набором сервисов для работы с данными

3 февраля 2022 г., 16:15
0 
 

Компания Red Hat объявила, что отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса Red Hat OpenShift Platform Plus теперь будет поставляться в комплекте с Red Hat OpenShift Data Foundation – набором сервисов для работы с данными, включая программно-определяемое хранилище данных. Таким образом, Red Hat предлагает разработчикам приложений и специалистам DevSecOps функционально законченный мультиоблачный Kubernetes-стек «из коробки». Благодаря OpenShift Data Foundation разработчики получают единую платформу для облачных и on-premise сред с функциями постоянного хранения данных, а специалисты по эксплуатации ИТ-систем – развитые средства управления данными.

Kubernetes на сегодня стал стандартом оркестрации контейнеров и предлагает мощные механизмы для выполнения крупномасштабных соответствующих задач. Однако чтобы более полно отвечать потребностям компаний в части построения и эксплуатации современных приложений, Kubernetes требуются дополнительные компоненты. Именно это и предлагает платформа Red Hat OpenShift Platform Plus. Она обеспечивает унифицированную и согласованную защиту, безопасность и управление приложениями в кластерах Kubernetes на протяжении всего жизненного цикла, в том числе, с поддержкой разнообразных облачных инфраструктур.

Red Hat OpenShift Platform Plus включает в себя:

  • Red Hat OpenShift Container Platform – комплексный фундамент для гибридного облака на базе Kubernetes, который помогает программистам ускорить разработку и доставку приложений, а специалистам по эксплуатации ИТ-систем – гибко и эффективно управлять этими приложениями;
  • Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes – обеспечивает безопасность и защиту цепочек поставок ПО, ИТ-инфраструктур и рабочих нагрузок;
  • Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – реализует сквозную наблюдаемость, контроль и управление кластерами Kubernetes в гибридных и мультиоблачных средах;
  • Red Hat Quay – представляет собой глобальный и масштабируемый контейнерный реестр для организации конвейеров, которые охватывают различные ИТ-инфраструктуры и проверяют образы на предмет уязвимостей для выявления и устранения потенциальных рисков безопасности;
  • Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials – обеспечивает унифицированное управление данными контейнеризованных нагрузок на кластерах в гибридных и мультиоблачных средах.

С Red Hat OpenShift Platform Plus организации получат единое универсальное решение, функционал и инструменты для оперативного внедрения облачных решений и методологии DevSecOps с охватом компонентов гибридного облака, включая периферийные edge-системы.

Red Hat дополняет Kubernetes-платформу набором сервисов для работы с данными

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  