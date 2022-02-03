Финская разработка позволит проводить зарядку устройств в движении

3 февраля 2022 г., 15:35

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Существующие сегодня системы беспроводного переноса энергии не позволяют заряжать устройства вне отведённых для этого площадок. Для этого пришлось бы чрезмерно усложнить их конструкцию датчиками положения и поддержкой коммуникационных протоколов, либо подвергать владельцев этих устройств рискам воздействия на организм интенсивных электромагнитных полей.



Исследователи из финского Университета Аалто полагают, что им удалось преодолеть вышеупомянутые затруднения и разработать технологию энергопереноса, которая надёжно работает, независимо от положения или ориентации передатчика и приёмника.



Основная идея состоит в том, чтобы создать решетчатый массив небольших передатчиков, причём ток в соседних передатчиках должен циркулировать в противоположных направлениях – например, по часовой стрелке в одном передатчике и против часовой стрелки в его соседях.



Это создает напоминающую шахматную доску структуру из чередующихся «положительных» и «отрицательных» передающих катушек с магнитным потоком между ними. Приёмник над сеткой передатчиков улавливает магнитный поток между положительным и отрицательным передатчиками, который и генерирует электрический ток для зарядки устройства.



«Прелесть нашего метода в том, что он и очень прост, и, в то же время, довольно сложен, – говорит Прасад Джаятуратнаге (Prasad Jayathurathnage), научный сотрудник, возглавлявший проект. – Нам не нужен высокопроизводительный процессор или множество вычислений, чтобы сделать передатчики интеллектуальными. В конце концов, это всё электромагнитная система, и наш подход заключался в том, чтобы выяснить, как мы можем определить присутствие и положение приемника с помощью электромагнитных полей».



Поскольку передачу энергии запускает само появление приёмника, система не нуждается в отслеживания его положения, равно как и в организации обмена данными между приемниками и передатчиками. Это также означает, что энергия передается только на приемник, а не на всю площадь, благодаря чему одновременно можно заряжать сразу несколько различных устройств.

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