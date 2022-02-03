 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1298)

23.01 - 30.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Финская разработка позволит проводить зарядку устройств в движении

3 февраля 2022 г., 15:35
0 
 

Финская разработка позволит проводить зарядку устройств в движении

Существующие сегодня системы беспроводного переноса энергии не позволяют заряжать устройства вне отведённых для этого площадок. Для этого пришлось бы чрезмерно усложнить их конструкцию датчиками положения и поддержкой коммуникационных протоколов, либо подвергать владельцев этих устройств рискам воздействия на организм интенсивных электромагнитных полей.

Исследователи из финского Университета Аалто полагают, что им удалось преодолеть вышеупомянутые затруднения и разработать технологию энергопереноса, которая надёжно работает, независимо от положения или ориентации передатчика и приёмника.
 
Основная идея состоит в том, чтобы создать решетчатый массив небольших передатчиков, причём ток в соседних передатчиках должен циркулировать в противоположных направлениях – например, по часовой стрелке в одном передатчике и против часовой стрелки в его соседях.

Это создает напоминающую шахматную доску структуру из чередующихся «положительных» и «отрицательных» передающих катушек с магнитным потоком между ними.  Приёмник над сеткой передатчиков улавливает магнитный поток между положительным и отрицательным передатчиками, который и генерирует электрический ток для зарядки устройства.

«Прелесть нашего метода в том, что он и очень прост, и, в то же время, довольно сложен, – говорит Прасад Джаятуратнаге (Prasad Jayathurathnage), научный сотрудник, возглавлявший проект. – Нам не нужен высокопроизводительный процессор или множество вычислений, чтобы сделать передатчики интеллектуальными. В конце концов, это всё электромагнитная система, и наш подход заключался в том, чтобы выяснить, как мы можем определить присутствие и положение приемника с помощью электромагнитных полей».

Поскольку передачу энергии запускает само появление приёмника, система не нуждается в отслеживания его положения, равно как и в организации обмена данными между приемниками и передатчиками. Это также означает, что энергия передается только на приемник, а не на всю площадь, благодаря чему одновременно можно заряжать сразу несколько различных устройств.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  