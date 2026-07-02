Обсяг українського експорту ІТ-послуг у травні на 2,75% перевищив торішній рівень

2 июля 2026 г., 17:35

У травні обсяг експорту ІТ-послуг України склав 560 млн дол., згідно з даними Національного Банку. Це принесло українській економіці на 3,1% менше, порівняно з квітнем. Проте у порівнянні з травнем 2025 року показники експорту зросли на 2,75%.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у травні цього року склала 1,421 млрд дол., що на 2% більше порівняно з квітнем. При цьому частка комп’ютерних послуг у структурі всього експорту послуг становила 39,4%, що на 2,4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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