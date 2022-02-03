Мировой рынок ноутбуков в 2021 г. достиг рекордного объема поставок

3 февраля 2022 г., 17:18

Эксперты из Strategy Analytics сообщают об увеличении на 19% "YoY" глобальных поставок ноутбуков по итогам 2021 г.

Высокая позитивная динамика позволила впервые добиться объема поставок, превышающего 268 млн устройств.



Концовка года запомнилась высоким коммерческим спросом, подпитываемым переходом на решения под Windows 11, а также интересом к модели DaaS (Device as a Service). Представители SMB, в особенности развивающихся регионов, и домашние пользователи активно приобретали ноутбуки пользуясь щедрыми предновогодними скидками.



Однако уже в первые месяцы нынешнего года индустрия продолжит находиться под прессингом затяжного дефицита комплектующих, подорожания логистики и производственных расходов, что не преминет негативно отразиться на темпах развития индустрии.





Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0

Tweet