Quantum Motion створює перший у галузі повнорозмірний кремнієвий CMOS-квантовий комп'ютер

17 сентября 2025 г., 9:25

0

Tweet

Компанія Quantum Motion представила перший у світі повноцінний квантовий комп'ютер, створений на основі стандартного процесу виробництва кремнієвих чипів CMOS — тієї ж технології транзисторів, що використовується у звичайних комп'ютерах. Розгорнутий у «Національному центрі квантових обчислень Великої Британії» (NQCC), це перший повноцінний квантовий комп'ютер, що використовує кремнієві 300-мм пластини, придатні для масового виробництва, та перший комп'ютер на кремнієвих спінових кубітах, встановлений у рамках програми NQCC Quantum Computing Testbed Programme.



Система поєднує в собі квантовий процесорний блок (QPU) компанії з користувацьким інтерфейсом і стеком управління, що сумісний зі стандартними програмними фреймворками, як-от Qiskit і Cirq, що робить її повноцінним рішенням. Система займає простір, що відповідає стандартному для дата-центрів, — усього три 19-дюймові серверні стійки, у яких розміщені рефрижератор розчинення та вбудована керувальна електроніка. Допоміжне обладнання спроєктовано окремо, що дозволяє йому вписуватися в стандартні умови дата-центрів і підтримувати оновлення до значно більших QPU без зміни розміру системи.



«Це кремнієвий момент квантових обчислень, — сказав Джеймс Паллес-Діммок (James Palles‑Dimmock), генеральний директор Quantum Motion. — Сьогоднішнє оголошення демонструє, що можна створити надійний, функціональний квантовий комп'ютер, використовуючи наймасштабнішу у світі технологію, що піддається масовому виробництву».



Доктор Майкл Катберт (Michael Cuthbert), директор NQCC, додав: «NQCC прискорює розвиток квантових можливостей Великої Британії, оцінюючи низку різноманітних апаратних платформ від провідних компаній світу. Успішне встановлення системи Quantum Motion є важливим кроком вперед в ініціативі NQCC щодо стендів для квантових обчислень. Команда NQCC дуже рада розпочати тестування та валідацію системи, а також краще зрозуміти, як реальні додатки будуть працювати з її кремнієвою архітектурою».



Лорд Валланс (Vallance), міністр науки Великої Британії, зазначив: «Наш Національний центр квантових обчислень пропонує унікальний простір для новаторів, щоб випробувати нові квантові технології. Ця нова форма квантового комп'ютера від Quantum Motion наблизить цю новаторську технологію на ще один крок до комерційної життєздатності, що може допомогти охороні здоров'я завдяки швидшому відкриттю ліків або чистій енергетиці шляхом оптимізації енергетичних мереж».



На відміну від інших підходів до квантових обчислень, архітектура Quantum Motion використовує масове промислове виробництво чипів для створення кубітів, застосовуючи стандартні 300-мм процеси від комерційних виробників чипів. Архітектура, стек управління та підхід до виробництва Quantum Motion розроблені таким чином, щоб масштабуватися до мільйонів кубітів, що дозволить створити відмовостійкі, повноцінні та комерційно життєздатні квантові обчислення.



QPU від Quantum Motion базується на масштабованій плитковій архітектурі, яка об'єднує всі необхідні обчислювальні елементи, елементи зчитування та управління в щільний масив, який може бути багаторазово надрукований на чипі, що забезпечує майбутнє розширення до мільйонів кубітів на QPU. Ця конструкція дозволяє легко оновлювати системи шляхом встановлення QPU майбутнього покоління. Система також являє собою прорив у машинному навчанні AI, що забезпечує ефективнішу роботу та автоматизовані алгоритми для управління та калібрування.



«З постачанням цієї системи Quantum Motion має всі шанси вивести на ринок комерційно корисні квантові комп'ютери вже в цьому десятилітті, — сказав Х'юго Салех (Hugo Saleh), президент і комерційний директор Quantum Motion. — Це підхід, орієнтований на клієнта, користувача та розробника, який використовує стандартний CMOS — основу всіх сучасних технологій, від мобільних телефонів до AI-процесорів, щоб забезпечити революційний наступний переломний момент в обчислювальній техніці».



Крім ініціативи NQCC, що фінансується урядом Великої Британії, Quantum Motion нещодавно отримала проєкт SiQEC з виправлення кремнієвих квантових помилок для демонстрації відмовостійких квантових обчислень на основі кремнію та є активним учасником програми DARPA QBI.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI