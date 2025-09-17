Уряд оновив правила роботи з відкритими даними

17 сентября 2025 г., 10:25

Уряд ухвалив постанову, яка робить роботу з відкритими даними простішою та зрозумілішою для всіх. Відкриті дані – це інформація, яку органи влади збирають, зберігають та роблять доступними у зручному цифровому форматі, але без персональних чи конфіденційних даних. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, освіту, медицину чи навіть реєстри підприємств.

Відтепер найважливіші дані, які становлять суспільну цінність, будуть зібрані в оновленому єдиному переліку. Це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію і використовувати її для аналітики, створення сервісів чи контролю за діяльністю влади.

Оновлені правила також допоможуть державним органам працювати з даними якісніше. Вони отримають чіткі рекомендації щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних. Це зробить дані доступнішими для громадян і водночас зменшить простір для зловживань з боку чиновників.

