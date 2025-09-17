Дрони-камікадзе з дальністю понад 40 км пройшли випробування у Brave1

17 сентября 2025 г., 8:25

Кластер оборонних технологій Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю понад 40 км. БПЛА, здатні долати РЕБ, – це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту. Попереду – бойові випробування.

Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту – доступні у виробництві та легко масштабуються. Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях в півсотні кілометрів. Завдяки сприянню Brave1 і зворотному зв'язку від військових виробники змогли розробити максимально ефективні технології, які скоро почнуть надходити Силам оборони.

