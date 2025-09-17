 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дрони-камікадзе з дальністю понад 40 км пройшли випробування у Brave1

17 сентября 2025 г., 8:25

Дрони-камікадзе з дальністю понад 40 км пройшли випробування у Brave1

Кластер оборонних технологій Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю понад 40 км. БПЛА, здатні долати РЕБ, – це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту. Попереду – бойові випробування.

Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту – доступні у виробництві та легко масштабуються. Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях в півсотні кілометрів. Завдяки сприянню Brave1 і зворотному зв'язку від військових виробники змогли розробити максимально ефективні технології, які скоро почнуть надходити Силам оборони.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  