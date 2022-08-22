Qualcomm планує повернутися на ринок серверів з новим чіпом?

22 августа 2022 г., 17:15

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Bloomberg пише, що за словами людей, обізнаних з планами Qualcomm, компанія зробить чергову спробу вийти на ринок серверних процесорів.



Це може дозволити Qualcomm почати працювати у сегменті з річним продажем у 28 мільярдів доларів та диверсифікувати свій бізнес та зменшити її залежність від продажів смартфонів.



Компанія зараз шукає клієнтів для продукту, який вона може запустити після торішньої покупки стартапу Nuvia, що займається виробництвом серверних чипів. Bloomberg пише, що згідно з його інформацією, AWS, один із найбільших покупців серверних мікросхем, погодився розглянути пропозиції Qualcomm.



Представники Qualcomm і Amazon відмовилися від коментарів.



Головний виконавчий директор Qualcomm Кріштіану Амон (Cristiano Amon) намагається перетворити компанію на ширшого постачальника напівпровідників, а не просто на провідного виробника чипів для смартфонів. Але попередня спроба прорива на ринок серверів була залишена чотири роки тому за часів його попередника. У той час компанія намагалася скоротити витрати та заспокоїти інвесторів після того, як відбила вороже поглинання Broadcom.



Цього разу Qualcomm має Nuvia, яка була придбана за 1,4 мільярда доларів у 2021 році. І тоді було анонсовано, що її портфель та технології допоможуть відновити високоякісні пропозиції компанії для смартфонів і персональних комп’ютерів. Але Nuvia була заснована саме як постачальник технологій для серверної індустрії.



Повернення Qualcomm до серверного бізнесу вимагатиме відновлення довіри серед потенційних клієнтів, яких вона намагалася залучати при минулій спробі. Галузь також кардинально змінилася за останні кілька років. Amazon розробив свої процесори для серверів, хоча компанія також купує мікросхеми в інших постачальників. І такі стартапи, як Ampere Computing, досягли успіху, вигравши контракти серед іншого і для Microsoft.



Проте потенційні винагороди виходу у новий сегмент можуть бути великими. Пропозиції компанії для смартфонів зазвичай коштують десятки доларів, про те найсучасніші серверні процесори мають цінник з показником понад тисячу доларів.



За даними дослідницької компанії IDC, минулого року витрати на інфраструктуру хмарних обчислень - обладнання, яке Amazon, Google і Microsoft використовують для передачі даних у всьому світі - склали 73,9 мільярда доларів. Це на 8,8% більше, ніж у торік.



Власники гігантських хмарних центрів обробки даних давно покладаються на технології чіпів Intel для своїх серверів. Але вони все більше починають використовувати процесори на базі платформи Arm, ключового партнера телефонних чіпів для Qualcomm.



Arm вже давно домінує у мобільних телефонах, де їх цінують серед іншого і за те, що вони бережно витрачають заряд батареї. Тепер енергоспоживання стало більш гострою проблемою й у світі центрів обробки даних. У міру того, як ЦОДи поширюються і споживають приголомшливу кількість електроенергії, тому компанії хочуть більш ефективних процесорів.



Amazon почала розв'язувати цю проблему, створивши власні лінійки процесорів Graviton і рекламує їх продуктивність клієнтам. Але компанія також використовує чіпи від Intel, Advanced Micro Devices та Nvidia – і Qualcomm бачить можливість зайняти нішу серед цих постачальників.



Востаннє компанія робила таку спробу у 2017 році, коли Qualcomm почала пропонувати серверний чіп на базі Arm під назвою Centriq 2400, які продукувалися на лініях Samsung Electronics. Тоді анонсувалося, що ці компоненти перевершують процесори Intel Xeon за енергоефективністю та вартістю. Під час публічної презентації лінійки серверних чіпів у листопаді того ж року потенційні клієнти, такі як Microsoft, висловити свою зацікавленість у цій пропозиції.



Але менше ніж через рік керівництво компанії почало закривати проєкт. Колишній віце-презідент Intel Ананд Чандрасекер (Anand Chandrasekher), який очолював ці зусилля, покинув Qualcomm.



Для Intel можливий крок Qualcomm принесе ще більше конкуренції в сегменті, в якому вона колись домінувала та й ще домінує. Але вона поспішає зміцнювати розробку своїх технологій та виробництво після того, як почала втрачати частку ринку під натиском AMD, а також “домашнім” розробкам чіпів, таким як веде Amazon.

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