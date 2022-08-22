UiPath купує Re:infer, щоб розширити свої можливості AI

22 августа 2022 г., 16:35

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UiPath придбала Re:infer, стартап із платформою для обробки природної мови, щоб підвищити компаніям операційну ефективність.



Раніше Re:infer залучив 11,2 мільйона доларів фінансування від інвесторів.



UiPath, що базується в Нью-Йорку, є публічним постачальником програмного забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA). Платформа RPA компанії може спостерігати за тим, як співробітники виконують завдання в бізнес-додатку, і вчитися виконувати це завдання автоматично. Організації використовують програмне забезпечення UiPath для автоматизації ділових справ, що економить час співробітників і знижує ризик людської помилки.



Тим часом Re:infer – це лондонський стартап, заснований у 2015 році дослідниками Університетського коледжу Лондона. Стартап надає платформу обробки природної мови, яка може аналізувати такі дані, як запити клієнтської підтримки та бізнес-документи, щоб знайти способи оптимізації повсякденної діяльності компанії.



Одним із завдань, яке Re:infer обіцяє полегшити для підприємств, є обробка відгуків клієнтів. Використовуючи платформу стартапу, компанія може аналізувати відповіді клієнтів на опитування та інші відгуки, щоб знайти корисні закономірності.



Оптимізація обслуговування клієнтів є ще одним фокусом Re:infer. За словами стартапу, його платформа може аналізувати запити на підтримку клієнтів і автоматично направляти їх до найбільш відповідного відділу, завдання, яке зазвичай доводиться виконувати вручну. Re:infer каже, що їх платформа також може оптимізувати кілька пов’язаних завдань, наприклад пошук першопричини найбільш часто повторюваних запитів до служби підтримки.



Функції автоматизації Re:infer базуються на наборі моделей штучного інтелекту, вбудованих у розроблену платформу. Організації можуть навчати моделі AІ на власних внутрішніх бізнес-даних, процес, який підвищує точність нейронної мережі. Re:infer надає безкодовий інтерфейс для проведення навчання штучному інтелекту, який, за його словами, не потребує досвіду машинного навчання.



UiPath використовуватиме технологію стартапу для покращення своєї платформи RPA. Компанія надасть клієнтам можливість створювати робочі процеси RPA на основі AІ для автоматизації ручних бізнес-завдань.



UiPath придбала Cloud Elements у березні минулого року. Цей стартап розробив платформу, яка спрощує процес інтеграції різнорідних програмних систем одна з одною. UiPath використовував технологію стартапу, щоб допомогти клієнтам легше створювати робочі процеси RPA, які взаємодіють із програмами через їхні інтерфейси програмування.



Ще раніше UiPath придбав StepShot OÜ і ProcessGold AG. Перша розробила програмне забезпечення, яке спрощує створення робочих процесів RPA, а друга фірма надала інструменти інтелектуального аналізу процесів.

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