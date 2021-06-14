Qualcomm готова инвестировать в Arm, если сделка с Nvidia не состоится

14 июня 2021 г., 9:35

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Компания Qualcomm фактически заявила, что будет готова инвестировать в Arm Holdings, в случае если запланированное Nvidia приобретение этого разработчика процессорных архитектур не будет финализировано.



Напомним, что Nvidia объявила о намерении приобрести у Softbank активов Arm Holdings за 40 млрд долл. Однако эта сделка все еще не закрыта, и высока вероятность, что это не произойдет из-за опасений нарушения антимонопольного законодательства в странах, которые должны утвердить это поглощение. В частности большие вопросы с согласованием покупки Arm в Китае.



В интервью газете Telegraph новый генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amo) заявил, что его компания в составе консорциума инвесторов готова вложиться в Arm, если Softbank выведет ее на биржу после расторжения соглашения с Nvidia, по выше обозначенным причинам.



В феврале сообщалось, что Qualcomm заявила регулирующим органам нескольких стран, что выступает против готовящейся покупки со стороны Nvidia. Агентство Bloomberg также сообщило, что Google и Microsoft входят в число компаний, которые высказывают свои опасения антимонопольным органам в отношении готовящейся сделки Arm-Nvidia.

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