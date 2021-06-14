Созданы вариофокальные металинзы с электрическим управлением

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Исследователи из Школы прикладной и инженерной физики Корнельского университета (штат Нью-Йорк) и Передового технологического института Samsung (Осан, Корея) создали первую в своем роде металинзу (линзу из метаматериала), которую можно фокусировать, прикладывая электрическое напряжение, а не механически перемещая её компоненты.
Металинзы представляют собой плоские массивы наноантенн или резонаторов толщиной менее микрона, которые действуют как фокусирующие устройства. Но до сих пор, после изготовления металинзы, её фокусное расстояние было трудно изменить.
Нововведение исследователей Samsung и Корнелла заключается в использовании технологии жидких кристаллов для настройки локальной фазовой характеристики металинзы. Это позволило исследователям контролировать фокусное расстояние, изменяя напряжение, приложенное к устройству.
«Эта комбинация сработала, как мы надеялись и предсказывали, — говорит Мелисса Бош (Melissa Bosch), первый автор статьи, описывающей это исследование, в журнале Nano Letters Американского химического общества. — В результате получился сверхтонкий объектив с электрической настройкой, способный непрерывно зумироваться с изменением общего фокусного расстояния в пределах 20%».
Исследователи Samsung надеются адаптировать свою технологию для очков дополненной реальности, а также для использования в качестве альтернативы оптическим линзам на спутниках, в космических кораблях, дронах, очках ночного видения, эндоскопах и других приложениях, где соображения места и веса являются критичными.
Группа планирует продолжить улучшение возможностей прототипа. Например, сейчас металинза работает на одной длине волны, красной, но участники проекта из Корнелла в уже готовят многоволновую варифокальную версию металинзы, используя существующую платформу в качестве отправной точки.
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