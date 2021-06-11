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Рынок процессоров для смартфонов показал двузначный рост

11 июня 2021 г., 17:25

По оценкам Strategy Analytics, с января по март 2021 г. объем глобального рынка процессоров для смартфонов вырос на 21% «YoY», до 6,8 млрд долл.

Пятерку ведущих чипмейкеров сформировали Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung LSI и HiSilicon. Причем, единоличное лидерство сохранила Qualcomm (40%), тогда как за MediaTek и Apple оказалось 26% и 20% выручки рынка соответственно. Наибольшую выгоду от вынужденного сворачивания активности HiSilicon (сказались наложенные на Huawei торговые ограничения), получили Qualcomm и MediaTek. Обе компании отчитались двузначными темпами роста поставок чипов и заметно расширили свои доли в сегментах 4G- и 5G-процессоров. Поставки HiSilicon, в свою очередь, сократились на 88%.

В общей массе поставленных процессоров для смартфонов на долю чипов с поддержкой 5G пришелся уже 41% рынка. Их доля продолжает активно расти, в том числе благодаря появлению недорогих процессоров начального уровня Snapdragon 480 и Dimensity 700.

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