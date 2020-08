Прозрачные солнечные панели достигли рекордной эффективности — 8%

18 августа 2020 г., 14:15

Междисциплинарная группа исследователей, базирующаяся в Мичиганском университете, установила новый рекорд эффективности бесцветных и прозрачных солнечных элементов. Созданные ими органические устройства (на углеродной основе вместо кремния) преобразовывали в электричество 8,1% падающего света и были прозрачны на 43%. Имеющийся у них незначительный зелёный оттенок больше напоминал тонировку автомобильных стёкол или солнцезащитных очков.

Новый материал состоит из органических молекул и спроектирован так, чтобы быть прозрачными в видимом спектре и поглощать в ближнем инфракрасном диапазоне, на который приходится большая часть энергии солнечного света. Кроме того, исследователи разработали оптические покрытия для увеличения мощности, генерируемой инфракрасным светом, и прозрачности в видимом диапазоне — два качества, которые обычно несовместимы.

Бесцветная версия солнечного элемента была сделана с использованием электрода ITO. Его замена на серебряный электрод улучшает эффективность до 10,8%, а прозрачность — до 45,8%. Однако, этот вариант имеет заметную зеленоватую окраску, неприемлемую для ряда приложений, таких как оконные стёкла.

Для оценки прозрачных солнечных элементов используется особая характеристика — эффективность использования света. Она определяет какая доля солнечной энергии, падающей на окно, используется либо в виде электричества, либо, проходя внутрь, для освещения помещения. Предыдущие прозрачные панели имели эффективность использования света примерно 2–3 процента, для новой батареи с электродом ITO это показатель равен 3,5%, а для серебрянкой версии — 5%.

Следующая цель авторов работы — увеличение эффективности использования света до 7%, и срока эксплуатации прозрачного элемента — до 10 лет.

Оба варианта новых солнечных батарей, представленные в статье для бюллетеня Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), удобны для крупномасштабного производства и менее опасны для окружающей среды, чем другие прозрачные фотоэлектрические панели.

