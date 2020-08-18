NVIDIA представит актуальные GPU-разработки на онлайн-конференции в октябре

18 августа 2020 г., 13:45

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Компания NVIDIA объявила о проведении онлайн-конференции Digital GTC по GPU-технологиям с 5 по 9 октября с программным выступлением генерального директора и учредителя Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang).

На GTC запланированы сессии по инновациям в области ИИ, обработки данных, графики, высокопроизводительных и edge-вычислений, коммуникаций, автономных машин и виртуальной реальности для широкого спектра индустрий и госслужб. Потоки вещания будут разделены на Северную Америку, Европу, Израиль, Индию, Тайвань, Японию и Корею и включат демонстрации в прямом эфире, специализированный контент и представление локальных стартапов и спонсоров.

В рамках GTC состоится свыше 500 сессий, в прямом эфире и в записи по запросу. Прямой эфир даст возможность участникам задавать вопросы и взаимодействовать с экспертами в ИИ и других областях из самых разных компаний и организаций. Спонсорами конференции выступили такие компании, как AWS, Google Cloud, Microsoft, Oracle, Facebook, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprises, VMware, Cisco, Lenovo, ASUS, Booz Allen Hamilton и IBM.

Во время конференции также пройдут круглые столы с участием экспертов и руководителей, определяющих стратегию развития, для обсуждения широкого круга тем: от национальных стратегий до применения ИИ с учетом принципов справедливости.

Разработчики смогут улучшить свои умения и навыки, приняв участие в одном из 16 полнодневных семинаров, организованных «Институтом глубокого обучения» (DLI) NVIDIA. Семинары будут доступны по всему миру и будут обучать работе с CUDA, RAPIDS, обработке естественного языка и многому другому.

Европейские и израильские участники получат доступ к более чем 60 локальным сессиям по инновациям от таких институтов, как «Ливерпульский университет», «Национальный супервычислительный центр Cineca», Siemens Healthineers и «Еврейский университет» в Иерусалиме. Будут доступны свыше 120 выступлений из Северной Америки. Эксперты NVIDIA из Европы примут участие примерно в 20 мировых сессиях со взаимодействием с участниками.

Шесть из 16 полнодневных семинаров Института DLI проведут региональные эксперты. Также во время GTC состоятся три сессии «Свяжись с экспертами» по европейскому и израильскому регионам.

Кроме того, в рамках программы по работе со стартапами NVIDIA Inception пройдут презентации ведущих руководителей стартапов в области ИИ, технические сессии с инженерами NVIDIA и круглые столы с высшими должностными лицами NVIDIA по вопросам дальнейшего развития ИИ.

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