 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 33 (1228)

09.08 - 16.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Kioxia выпустила SD-карту Exceria Plus в 1 ТБ

18 августа 2020 г., 15:05
0 
 
Kioxia выпустила SD-карту Exceria Plus в 1 ТБ

Компания Kioxia (ранее Toshiba Memory) представила карты памяти серии Exceria формата microSD и SD увеличенной емкости.

Как отмечается, увеличить доступный объем накопителей удалось за счет использования 3D-памяти BiCS FLASH.

В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В ассортимент, помимо карт памяти формата microSD и SD, входят флэш-накопители с USB интерфейсом и твердотельные накопители. Все продукты разработаны специально для того, чтобы пользователи имели возможность в любое время и в любом месте сохранять свою «цифровую жизнь».

По сравнению с традиционной технологией NAND с плавающим затвором (Floating Gate NAND), 3D-память BiCS FLASH предлагает увеличенную емкость хранилища с более низким энергопотреблением, повышенной энергоэффективностью и меньшими затратами на хранение одного гигабайта. Например, на microSD карте серии Exceria High Endurance емкостью 256 ГБ может храниться около 24 часов видеоматериалов в формате Full HD. Эти карты разработаны специально для видеорегистраторов и камер наблюдения, так как позволяют осуществлять непрерывную запись и перезапись и при этом уменьшают вероятность сбоев при записи видео.

Обеспечивая производительность, которая требуется как профессиональным фотографам, так и видеооператорам, SD-карта Exceria Pro подходит для высокоскоростной фотосъемки, а также для записи видео в форматах 8K и 4K (V90, UHS класс скорости U3, SD класс скорости C10). Например, на SD-карте емкостью 256 ГБ хранится более 38 000 фотографий с разрешением 18 мегапикселей или более 5 часов видеоматериалов в формате 4K.

Доступны следующие новые емкости:

Карты microSD

- Exceria High Endurance - 32/64/128/256 ГБ

- Exceria Plus - 32/64/128/256GB/512 ГБ

- Exceria - 16/32/64/128/256 ГБ

SD-карты

- Exceria Pro - 64/128/256 ГБ

- Exceria Plus - 32/64/128/256/512/1024 ГБ

- Exceria - 16/32/64/128/256 ГБ


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  