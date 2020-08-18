Kioxia выпустила SD-карту Exceria Plus в 1 ТБ

18 августа 2020 г., 15:05

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Компания Kioxia (ранее Toshiba Memory) представила карты памяти серии Exceria формата microSD и SD увеличенной емкости.

Как отмечается, увеличить доступный объем накопителей удалось за счет использования 3D-памяти BiCS FLASH.



В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В ассортимент, помимо карт памяти формата microSD и SD, входят флэш-накопители с USB интерфейсом и твердотельные накопители. Все продукты разработаны специально для того, чтобы пользователи имели возможность в любое время и в любом месте сохранять свою «цифровую жизнь».



По сравнению с традиционной технологией NAND с плавающим затвором (Floating Gate NAND), 3D-память BiCS FLASH предлагает увеличенную емкость хранилища с более низким энергопотреблением, повышенной энергоэффективностью и меньшими затратами на хранение одного гигабайта. Например, на microSD карте серии Exceria High Endurance емкостью 256 ГБ может храниться около 24 часов видеоматериалов в формате Full HD. Эти карты разработаны специально для видеорегистраторов и камер наблюдения, так как позволяют осуществлять непрерывную запись и перезапись и при этом уменьшают вероятность сбоев при записи видео.



Обеспечивая производительность, которая требуется как профессиональным фотографам, так и видеооператорам, SD-карта Exceria Pro подходит для высокоскоростной фотосъемки, а также для записи видео в форматах 8K и 4K (V90, UHS класс скорости U3, SD класс скорости C10). Например, на SD-карте емкостью 256 ГБ хранится более 38 000 фотографий с разрешением 18 мегапикселей или более 5 часов видеоматериалов в формате 4K.



Доступны следующие новые емкости:



Карты microSD



- Exceria High Endurance - 32/64/128/256 ГБ



- Exceria Plus - 32/64/128/256GB/512 ГБ



- Exceria - 16/32/64/128/256 ГБ



SD-карты



- Exceria Pro - 64/128/256 ГБ



- Exceria Plus - 32/64/128/256/512/1024 ГБ



- Exceria - 16/32/64/128/256 ГБ

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