Продажі комутаторів для ЦОД зросли до нового рекордного рівня в І кв.

6 июня 2023 г., 10:44

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Згідно зі звітом Dell’Oro Group світові продажі комутаторів для центрів обробки даних продемонстрували вражаюче зростання більш ніж на 20% у І кв., що є четвертим кварталом поспіль з рекордним рівнем доходів. Зростання було широкомасштабним серед усіх основних постачальників, причому Arista і Nvidia лідирували і значно випереджали ринкові показники.





«Суттєве зростання в першу чергу було зумовлене постійним вивільненням портфеля замовлень, оскільки умови постачання продовжують покращуватися. Фактично, деякі постачальники повідомили про 40-відсоткове скорочення часу виконання замовлень на певні продукти порівняно з попереднім кварталом, - заявив Самех Буджелбен (Sameh Boujelbene), віце-президент Dell’Oro Group. - Крім того, ринок почав відчувати певний позитивний вплив від підвищення цін на продукцію, яке більшість виробників запровадили близько року тому, оскільки нові замовлення почали поступово розпродаватися».





«Зростання доходів було широкомасштабним серед усіх основних вендорів, причому Arista лідирувала, зростаючи втричі швидше, ніж ринок в цілому, і збільшивши свою частку в доходах у цьому кварталі на понад шість пунктів. Іншим видатним гравцем стала Nvidia, яка випередила зростання ринку і збільшила свою частку в доходах більш ніж на один пункт за квартал», - додав Бужельбене.





Постачальники хмарних послуг забезпечили майже дві третини зростання доходу в цьому кварталі, тоді як сегмент великих підприємств забезпечив решту частки.





Завдяки застосуванню штучного інтелекту поставки комутаторів на 200 Гбіт/с і 400 Гбіт/с склали приблизно 25% доходу і 20% від загального обсягу поставок. Хоча Google, Amazon, Microsoft і Meta продовжують керувати більшістю розгортань, Dell’Oro спостерігає зростання кількості поставок, спрямованих на постачальників хмарних сервісів рівня 2/3 і плюс до цього великих підприємств.

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