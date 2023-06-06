SET University запропонує магістерські програми з кіберзахисту та компʼютерних наук

6 июня 2023 г., 11:35

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SET University запускає магістерські програми з кіберзахисту та компʼютерних наук. Це міждисциплінарні освітні програми розроблені з урахуванням актуальних потреб ринку. В межах навчання студенти поглиблено вивчатимуть блокчейн-технології, AI та ML-моделі, кіберзахист, основи менеджменту та управління проєктами тощо.

Академічні програми розроблені, як для управлінців та керівників команд розробників (team lead), які прагнуть посилити експертизу, так і для інноваторів, які прагнуть створювати власні технологічні проєкти. Також ці навчальні програми підійдуть для software та hardware розробників та нетехнічних спеціалістів, які хочуть структурувати наявні знання й навички.

Навчання планується комбінованим, лекції та практичні заняття проходитимуть в онлайн форматі, а частина конференції та заходів для нетворкінгу проходитиме офлайн. В цьому форматі студенти матимуть доступ до освітніх матеріалів онлайн на LMS-платформі в зручний для них час. Також лекції й воркшопи з викладачами проходитимуть онлайн декілька разів на тиждень. Весь навчальний процес побудований таким чином, щоб студенти могли комфортно поєднувати навчання в університеті з full-time роботою.

Окремим напрямом в обох магістерських програмах стане підприємництво та технологічне лідерство. Всі отримані знання студенти зможуть втілити при розробці власного стартапу в межах акселераційної програми SET Accelerator. За умови успішної акселерації та відгуків менторів, засновник зможе презентувати свій продукт перед потенційними інвесторами.

Навчання триватиме півтора року та складатиметься з 16 освітніх блоків. Програма модульна, кожен учасник має перелік з 11 обовʼязкових дисциплін, а ще 5 предметів обирає з запропонованих. Це можуть бути як дисципліни кіберзахисту, так і AI та блокчейн, незалежно від програми. Студенти зможуть сформувати освітній план самостійно виходячи з власних потреб.

Також в межах магістерських програм передбачені гранти від жертводавців та партнерів, які повністю покриватимуть навчання. Деталі та умови, за яких абітурієнти зможуть претендувати на отримання стипендії – будуть оголошені згодом. Вступ на програми відбуватиметься відповідно до стандартів та вимог МОН.

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