Apple офіційно випустила гарнітуру доповненої реальності Vision Pro

6 июня 2023 г., 9:35

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Компанія Apple на щорічній конференції для розробників WWDC представила довгоочікуваний продукт - гарнітуру доповненої реальності під назвою Apple Vision Pro





Це перший анонс нової категорії продуктів з моменту появи Apple Watch дев'ять років тому.





Генеральний директор Apple Тім Кук описав новинку як "просторові обчислення" ("spatial computing") з пристроєм, керованим очима, руками та голосом. "Це перший продукт Apple, на який ви дивитеся крізь нього, а не на нього", - сказав Кук.



Apple повідомила, що Vision Pro має тривимірну камеру і мікрофонну систему для зйомки відео і фотографій, які пізніше можна буде переглянути у форматі 3D. Компанія продемонструвала, як ця функція використовується батьками на святкуванні дня народження дитини.





Стрімінговий сервіс Disney+ компанії Walt Disney (DIS.N) буде доступний на пристрої з першого дня. Disney співпрацює з Apple вже багато років.





Керівник відділу людського інтерфейсу Apple Алан Дай (Alan Dye) сказав, що користувачі обиратимуть контент в окулярах очима, клацатимуть пальцями, щоб обрати необхідне, і обережно гортатимуть меню чи сторінки.



Пристрій також має зовнішній дисплей, який показує очі користувача. Цей екран темніє, коли користувач повністю занурюється у віртуальний світ. Коли людина наближається до користувача, який перебуває у повному віртуальному режимі, гарнітура показує користувача і зовнішню людину один одному. Ця функція називається EyeSight. «Ви ніколи не ізольовані від людей, які вас оточують, - каже Дай. - Ви можете бачити їх, і вони можуть бачити вас".





У системі впроваджено просторовий звук, щоб користувач відчував себе повністю зануреним у гру, в тому числі відчуваючи інші предмети в кімнаті.





Vision Pro також може створювати реалістичний аватар користувача для використання у віртуальній реальності.



Гарнітура використовує чип M2 в парі з абсолютно новим процессором R1, який обробляє дані з 12 камер, п'яти датчиків і шістьох мікрофонів, вбудованих в гарнітуру, для того, щоб транслювати контент віртуальної і змішаної реальності в реальному часі. За допомогою R1 зображення передається на дисплеї протягом 12 мілісекунд. Пристрій розроблено так, щоб він підходив до різних форм і розмірів обличчя - завдяки регульованим і взаємозамінним деталям.

Для робочого використання Apple продемонструвала, як гарнітуру можна використовувати з трекпадом і клавіатурою, щоб працювати як на традиційному комп'ютері з декількома дисплеями.





Як вважають наглядачі, запуск гарнітури дозволить Apple протестувати ринок, переповнений пристроями, які ще не набули популярності серед споживачів, і поставить її в пряму конкуренцію з Meta Platforms.



Окрім Meta, нещодавно пристрої віртуальної реальності випустили Sony Group і Pico, що належить ByteDance.





IDC заявила, що минулого року компанії продали загалом 8,8 мільйона гарнітур, що на 20,9% менше, ніж у 2021 році. У першому кварталі 2023 року продажі впали більш ніж удвічі.

Apple Vision Pro буде доступний за ціною від 3499 дол. на початку наступного року.

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