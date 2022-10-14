TeamViewer спільно з Hyundai Motor розроблятимуть технології для підприємства майбутнього

14 октября 2022 г., 16:55

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Постачальник рішень для віддаленого підключення та цифровізації робочих місць TeamViewer підписала угоду про стратегічне партнерство з Hyundai Motor Company. Компанії співпрацюватимуть, щоб максимізувати переваги цифровізації на «розумному підприємстві» HMGICS за допомогою платформи доповненої реальності (AR) TeamViewer, яка включає можливості змішаної реальності (MR) і штучного інтелекту (AI). Платформа буде підтримувати складання, технічне обслуговування, управління якістю, логістику, проекти роботи з клієнтами та навчання співробітників.

Обидві компанії проводитимуть спільні дослідження та розробки (НДДКР) у галузі інтелектуальних заводських операцій з використанням доповненої реальності, імерсивного цифрового досвіду для передових працівників та підтримки штучного інтелекту для майбутнього автомобільного заводу.

«Ми раді співпрацювати з Hyundai Motor Company у цифровізації виробничих процесів та створенні автомобільного підприємства майбутнього. Оскільки цифрова трансформація у цехах прискорилася, зростає потреба в AR-рішеннях, таких як TeamViewer Frontline, що допомагають оптимізувати ручні робочі процеси у промислових умовах», – сказав Соджунг Лі, президент TeamViewer в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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