Продаж Cisco за фінансовий рік зріс на 3% до 51,6 млрд дол.

18 августа 2022 г., 17:05

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Компанія Cisco Systems оприлюднила підсумки четвертого фінансового кварталу.



Чистий прибуток компанії за четвертий квартал склав 3,4 млрд дол., або 68 центів на акцію.



Виторг трохи перевищив 13,1 мільярда доларів, залишившись на рівні торішнього показника.



Результати виявилися кращими, ніж очікувалося, аналітики Волл-стріт прогнозували прибуток у 82 центи на акцію при доході в 12,73 млрд дол.



Головний виконавчий директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) наголосив, що компанія успішно закінчила свій фінансовий рік завдяки кращим, ніж очікувалося, показникам у четвертому кварталі. «Наші команди показали хороші результати в неймовірно динамічному середовищі», — сказав він, отримавши, за його словами, найвищий скоригований прибуток на акцію за весь рік в історії компанії.



За весь 2022 фінансовий рік дохід Cisco склав 51,6 мільярда доларів, що на 3% більше, ніж роком раніше. Тим часом прибуток до вирахування певних витрат склав $3,36 на акцію, що на 4% більше.



Напрямки продуктів і послуг Cisco залишилися без змін у порівнянні з минулим роком, при цьому перший отримав 9,69 млрд дол., а другий – 3,41 млрд дол. У провідному бізнес-сегменті Cisco Secure, Agile Networks, який охоплює комутатори центрів обробки даних, продажі впали на 1% до 6,09 млрд дол. за квартал.



Під час телефонної конференції з аналітиками Роббінс сказав, що поступове послаблення обмежень на постачання, про які компанія попереджала три місяці тому, призвело до кращого, ніж очікувалося, зростання доходу. Це, ймовірно, пошириться на наступні квартали, повторив він.



Головний фінансовий директор Cisco Скотт Херрен (Scott Herren) сказав, що компанія все ще має рекордний обсяг замовлень на понад 15 млрд дол., головним чином через брак компонентів, таких як напівпровідники та блоки живлення. Очікується, що обмеження поставок продовжуватимуть переслідувати компанію протягом 2023 фінансового року, додав він.



У 2023 фінансовому році Cisco очікує отримати прибуток від 3,49 до 3,56 доларів на акцію зі зростанням доходу на 4-6%. Цей прогноз трохи випереджає оцінки Уолл-стріт у 3,53 дол. на акцію скоригованого прибутку та 52,72 млрд дол. продажів, що відображало б зростання трохи більше ніж на 2%.



Що стосується прогнозу прибутку за перший квартал, Cisco заявила, що прогнозує прибуток від 82 до 84 центів на акцію та зростання доходу на 2-4%. Уолл-стріт раніше заявила, що очікує 84 центи та зниження доходу приблизно на 3%.

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