Вже надійшло 606 заявок на суму 809 млн грн. в рамках програми Енергокредитів під 0%

2 марта 2026 г., 10:25

«Менш як за місяць від старту програми до банків уже надійшло 606 заявок від підприємців на суму 809 млн гривень», — повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.



Юлія Свириденко зазначила, що програма доступна для мікро-, малого та середнього бізнесу в межах «Доступних кредитів 5–7–9»: до 10 млн грн на строк до 3 років. Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. За кошти можна придбати когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.



Щоб отримати кредит, потрібно подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Такі заявки розглядаються пріоритетно.



Деталі про цю та інші державні програми енергопідтримки доступні за посиланням: https://energycredit.bdf.gov.ua/.

