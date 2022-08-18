TSMC почне виводити 3-нм техпроцес на масове виробництво у вересні

18 августа 2022 г., 16:15

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Як повідомляє Commercial Times, після завершення технологічних досліджень, розробок та пробного виробництва 3-нм техпроцесу N3, обсяг його виробництва TSMC почне значно зростати у другій половині третього кварталу.



Виробник відзначив, що, судячи з процесу імплементації N3, після виходу на масове виробництво у вересні початкова продуктивність буде кращою, ніж з 5-нм процесом N5.



Вей Чжецзя (C.C. Wei), CEO TSMC, сказав на нещодавньому брифінгу, що прогрес у процесі N3 відповідає очікуванням, і він вийде на масовий рівень у другій половині 2022 року з хорошою ефективністю. Масове виробництво буде стабілізовано в наступному році, а дохід почне надходити вже у першій половині 2023 року.



Крім того, результати досліджень та розробок 3-нм процесу N3E, запущеного TSMC після оптимізації процесу N3, теж кращі, ніж очікувалося. N3E буде запущено в масове виробництво в другій половині 2023 року - Apple і Intel будуть двома основними клієнтами.



Технологія N3 в порівнянні з процесом 5-нм N5 дозволяє підняти частоти на 10-15% за збереження того ж рівня енергоспоживання або знизити енергоспоживання кристалів на 25-30% за тих же частотах. Також повідомляється, що нові виробничі техпроцеси дозволять збільшити щільність розміщення транзисторів на кристалі приблизно у 1,6 раза.



Попри те, один із конкурентів, Samsung, нещодавно оголосив про старт успішного масового виробництва на базі 3-нм технології та оголосив, що це перша фабрика з виробництва напівпровідників у галузі, яка використовує структуру затвора GAA. TSMC все ще використовує процес Fin Field Effect Transistor (FinFET), але N3 буде базуватися на FinFlex для подальшого покращення PPA (power, performance and area scaling - продуктивність, потужність та площа). Ця технологія дозволяє використовувати різні види FinFET-транзисторів у межах одного напівпровідникового кристала.



TSMC заявив, що коли 3-нм технологічний процес буде запущено, це буде найпередовіша технологія в галузі з точки зору PPA та транзисторної технології. Очікується, що в наступні три роки вона займе левову частку виробництва компанії.



На технологічному форумі, який нещодавно відбувся, TSMC заявив, що в майбутньому буде запущено 5 технологій сімейства 3 нм, включаючи N3, N3E, N3P, N3X та інші процеси з 2022 по 2025 р. А оптимізований процес N3S також буде запущено в майбутньому, який може охоплювати випуск чипів для чотирьох основних платформ, включаючи смартфони, Інтернет речей, автомобільну електроніку та HPC.



Серед них інноваційна технологія FINFLEX від TSMC дозволяє розробникам чіпів використовувати одні й ті самі інструменти проєктування на одному чіпі, щоб вибрати найкращу структуру ребер для підтримки кожного функціонального блоку ключів, саме тому 3-нм технологія віддає перевагу та приймається багатьма клієнтами.

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