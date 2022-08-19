“Фонд Сергія Притули” за кошти проекту «Народний Байрактар» купив супутник ICEYE

19 августа 2022 г., 8:15

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“Фонд Сергія Притули” повідомив, про підписання угоди з фінскою компанією ICEYE, яка надасть повний доступ Міністерству оборони України до всіх можливостей одного зі своїх супутників, який вже на орбіті у цьому регіоні.



Компанія ICEYE надає доступ до свого сузір'я SAR-супутників, щоб Збройні Сили України могли отримувати супутникові зображення критичних ділянок з високою частотою оновлення. Це забезпечить українських військових потужностями супутникового спостереження за допомогою радару з синтезованою апертурою (Synthetic Aperture Radar, SAR). Роздільна здатність зображень, отриманих із супутників ICEYE, становить приблизно 25 см, причому технології компанії дозволяють отримати зображення як вдень, так і вночі, у любу погоду незалежно від наявності хмарного покриву.



Відзначається, що угода реалізована за кошти українського народу, які вдалося зібрати в рамках загальнонаціонального проекту «Народний Байрактар» 22-24 червня 2022 року “Фонд Сергія Притули” спільно з блогером Ігорем Лаченнoвим. Компанія «Baykar» надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безоплатно. Таким чином була отримана можливість спрямувати 600 млн гривень на купівлю супутника.



Сергій Притула персонально подякував Рафалу Моджевському (Rafal Modrzewski), виконавчому директору ICEYE та Максу Полякову, засновнику EOS Data Analytics за підтримку, а Міністерство оборони України за довіру.

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