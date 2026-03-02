На «Лінії дронів» вже працює понад 1000 екіпажів

2 марта 2026 г., 8:25

Україна та Нідерланди планують залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту «Лінія дронів», спрямованого на підтримку підрозділів Сил оборони.



Під час зустрічі з Віцепрем'єр–міністеркою–Міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз–Зегеріус Міністр оборони України Михайло Федоров назвав «Лінію дронів» одним із найефективніших проєктів із розвитку спроможностей української армії.



Наразі в межах проєкту працює понад 1000 екіпажів. У січні–лютому вони знищували кожного третього російського військовослужбовця на фронті.



Як зазначив Михайло Федоров, у січні втрати росії перевищили кількість мобілізованих. На окремих ділянках фронту ворог втрачав до 170 військових на один квадратний кілометр просування.



За його словами, поєднання проєкту «Лінія дронів» із програмою базового забезпечення бригад може стати геймчейнджером на фронті і дозволить досягти показника до 50 тисяч втрат ворога щомісяця, що передбачено планом війни України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI