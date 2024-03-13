Як формується програма «CIO Open the Future»

13 марта 2024 г., 21:37

0

Tweet

У попередньому пості я почав розповідати, як з’явилася програма “CIO Open the Future PRO”. Але вона не з’явилася на рівному місті, її попередником були програми попередніх років.

Може хто пам’ятає деякі “цікавинки” того часу?

На нашій першій програмі був помічник чат-бот, але… це був не самий успішний досвід для нас.

Деякі учасники відвідали програму двічі та не разу не пожалкували.

Тоді у п’яти програмах у нас було 21 модуль, оскільки ми постійно вводили нові теми.

Отже, і зараз, ми повністю оновили теми, і поставили наступні критерії. Вони мають:

1. Бути актуальними, але при цьому поєднувати теми на розвиток “hard” та “soft skills”.

2. Дати учаснику нові знання.

3. Могли бути застосовані у бізнесі CIO відразу, або у найближчому майбутньому

Дуже важливо, щоб це був цілісний підхід, тобто теми логічно були пов’язані і доповнювали одна одну, оскільки через них проходить єдиний бізнес-кейс, над яким ми запропонуємо попрацювати учасникам.

У нас нові ментори:

1. Справжні професіонали зі своїх тем.

2. Що мають практичний досвід та найголовніше досвід у складних ситуаціях.

3. Готові віддавати знання, тобто не тільки викласти матеріал якісно, а й дати більше, ніж чекає аудиторія.

Очікування щодо учасників:

1. Мотивовані на навчання CIO.

2. Готові ділитися досвідом із колегами.

3. Активні - ті, хто не бояться ставити складні питання менторам.

Напевно, це і є основні складові успіху програми.

А ні. Є ще один важливий, але ми про це намагаємось не говорити. Це наша душа, яку ми вкладаємо у кожен модуль, кожен слайд та кожне слово програми “CIO Open the Future Pro”.

Запрошуємо вас на нашу нову програму.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365