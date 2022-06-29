Презентація лінійки Inzone - нарешті Sony звернула увагу на PC Gaming

29 июня 2022 г., 15:35

+11

голос Tweet

Sony Group Corp заявила, що запускає нову лінійку навушників та моніторів, спрямованих на зростаючий ринок ПК для відеоігор.



Sony, чий напрямок консолі PlayStation 5 постраждав від проблем з дефіцитом комплектуючих та збоями ланцюгів поставок, минулого місяця оголосила майже про поворот до випуску більшої кількості ігор на ПК та мобільних пристроях.



Тепер ось лінійка продуктів Inzone, яка розроблена підрозділом поза основним ігровим бізнесом Sony. Цей напрямок має на меті використовувати технології аудіо та візуальних пристроїв, де японська компанія завжди мала гарні позиції.



У лінійку моніторів Inzone увійшли дві 27-дюймові моделі: M9 з роздільною здатністю 4K (частота 144 Гц) та M3 з частотою оновлення 240 Гц при роздільній здатності Full HD. Обидва пристрої забезпечують час відгуку 1 мс (GtG). Модель M9 очікується вже цього літа за орієнтовною ціною $899, а M3 - до зими по $529.



У свою чергу лінійка навушників Inzone включає три моделі, дві з яких бездротові. Дротова модель H3 обійдеться в $99, бездротова H7 без підтримки шумозаглушення коштує $229, а бездротова H9 з шумозаглушенням - $299.



Дизайн продукції Inzone перегукується з PlayStation 5 і будуть сумісні з останньою.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист