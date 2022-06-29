Compass Engineering пропонує на українському ринку акустичні системи масового оповіщення Genasys

29 июня 2022 г., 14:15

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Компанія Compass Engineering стає партнером американської Genasys (LRAD) – виробника систем критичної комунікації. Завдяки цьому системи масового та спрямованого оповіщення світового класу, які зарекомендували себе під час надзвичайних ситуацій у більш ніж 100 країнах світу, відтепер доступні в Україні.

Багато чинних рішень мають низку недоліків, які впливають безпосередньо на ефективність їхнього використання:

нерозбірливість мови під час трансляції або відсутність мовного оповіщення;

низька потужність сигналу через малий звуковий діапазон;

неможливість одночасного регулювання гучності;

відсутність можливості зональної трансляції;

неможливість формування сценаріїв роботи та інтеграції із зовнішніми системами для автоматизації реагування на події.

В свою чергу використання акустичних систем LRAD, які можна встановлювати на поворотні платформи, авто, гелікоптери, військову техніку, морські судна тощо, дозволяє:

попереджувати про підхід або вторгнення у захищений периметр;

дистанційно та зрозуміло сповіщати чи спілкуватися з людьми (наприклад, при створенні гуманітарних коридорів, а також інших методів евакуації, при техногенних і природних катастрофах тощо);

попереджати транспортні засоби та судна при виникненні небезпеки, у т.ч. з їх боку;

подавати загальний сигнал тривоги;

проводити пошукові операції;

вести перемовини або здійснювати психологічну дію на супротивника тощо.

Партнерство з Genasys є частиною ініціативи Compass Engineering «Рішення воєнного часу», головним завданням якої є пришвидшення перемоги, а також скорочення втрат в умовах військових дій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист