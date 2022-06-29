 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Compass Engineering пропонує на українському ринку акустичні системи масового оповіщення Genasys

29 июня 2022 г., 14:15
0 
 

Compass Engineering пропонує на українському ринку акустичні системи масового оповіщення GenasysCompass Engineering пропонує на українському ринку акустичні системи масового оповіщення Genasys

Компанія Compass Engineering стає партнером американської Genasys (LRAD) – виробника систем критичної комунікації. Завдяки цьому системи масового та спрямованого оповіщення світового класу, які зарекомендували себе під час надзвичайних ситуацій у більш ніж 100 країнах світу, відтепер доступні в Україні.

Багато чинних рішень мають низку недоліків, які впливають безпосередньо на ефективність їхнього використання:

  • нерозбірливість мови під час трансляції або відсутність мовного оповіщення;
  • низька потужність сигналу через малий звуковий діапазон;
  • неможливість одночасного регулювання гучності;
  • відсутність можливості зональної трансляції;
  • неможливість формування сценаріїв роботи та інтеграції із зовнішніми системами для автоматизації реагування на події.

В свою чергу використання акустичних систем LRAD, які можна встановлювати на поворотні платформи, авто, гелікоптери, військову техніку, морські судна тощо, дозволяє:

  • попереджувати про підхід або вторгнення у захищений периметр;
  • дистанційно та зрозуміло сповіщати чи спілкуватися з людьми (наприклад, при створенні гуманітарних коридорів, а також інших методів евакуації, при техногенних і природних катастрофах тощо);
  • попереджати транспортні засоби та судна при виникненні небезпеки, у т.ч. з їх боку;
  • подавати загальний сигнал тривоги;
  • проводити пошукові операції;
  • вести перемовини або здійснювати психологічну дію на супротивника тощо.

Партнерство з Genasys є частиною ініціативи Compass Engineering «Рішення воєнного часу», головним завданням якої є пришвидшення перемоги, а також скорочення втрат в умовах військових дій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  