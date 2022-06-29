Проєкт IT Generation дозволить українцям безоплатно опанувати ІТ-спеціальності

29 июня 2022 г., 16:25

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«Мінцифра» разом із партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та «Львівським ІТ-кластером», запускає новий проєкт IT Generation. Завдяки йому українці зможуть безоплатно отримати професію у сфері IT. У липні почнеться прийом заявок від шкіл. А вже в серпні – від студентів. Проєкт реалізується за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту ПРООН «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні».

В Україні наразі нараховується більше 10 млн внутрішньо переміщених осіб, а ІТ залишається однією з небагатьох індустрій, які продовжують стабільно працювати та розвиватися. Незважаючи на повномасштабну війну, українські ІТ-компанії зберігають свої потужності, виконують контракти, а отже, потребують кваліфікованих працівників.

Основна мета IT Generation – допомогти талановитим українцям знайти себе в одній з найперспективніших сфер, продовжити працювати та розвивати українську економіку заради перемоги та успішного майбутнього нашої держави.

Навчання за програмою триватиме від 2 до 6 місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ. Рекомендований рівень володіння англійською мовою – В1 (середній).

Учасники програми зможуть вивчати: Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java, а також нетехнічні програми: Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR тощо.

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