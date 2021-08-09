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Представлен 4К-дисплей с перьевым вводом и диагональю 23,8"

9 августа 2021 г., 15:05
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Представлен 4К-дисплей с перьевым вводом и диагональю 23,8

Компания Huion объявила о выпуске трех перьевых дисплеев с большим экраном: Kamvas 24, Kamvas 24 Plus и Kamvas Pro 24(4K).

Модель Kamvas Pro 24(4K), отличающаяся конструктивным решением и заметной производительностью, является флагманским продуктом компании Huion. Благодаря разрешению 4K UHD, технологии квантовых точек, цветовой гамме 140% sRGB, контрастности 1200:1 и технологии HDR (расширенный динамический диапазон), по уверению компании, Kamvas Pro 24(4K) представляет собой идеальный перьевой дисплей для создания зрительных ощущений с эффектом присутствия. В устройстве используется технология полного ламинирования и антибликовое матированное стекло для минимизации параллакса и создания эффекта естественности по аналогии с рисованием ручкой на бумаге.

По сравнению со своими предшественниками Kamvas 24 и Kamvas 24 Plus имеют не только самый большой экран с диагональю 23,8 дюйма, но и разрешение 2.5K QHD. В модели Kamvas 24 Plus даже используется технология квантовых точек, обогащающая цветовую гамму до 140% sRGB и повышающая контрастность до 1200:1, что обеспечивает возможность более яркого и красочного представления изображений.

Все эти три модели перьевых дисплеев комплектуются цифровым пером PW517, разработанным на основе технологии Huion PenTech3.0. Кроме того, компания впервые представила острие пера в виде фломастера, которым будет оснащаться модель Kamvas Pro 24(4K).

За счет 8192 уровней чувствительности к давлению и частоте опроса, превышающей 220 импульсов в секунду, устройство мгновенно воспроизводит линии. Функция распознавания углов наклона пера до ±60° поддерживает реализацию различных техник рисования, в частности растушевки, скетчинга и окантовки.

Представлен 4К-дисплей с перьевым вводом и диагональю 23,8

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