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В 2021 г. здоровым ростом отчитаются практически все продуктовые категории полупроводникового рынка

9 августа 2021 г., 15:55
В 2021 г. здоровым ростом отчитаются практически все продуктовые категории полупроводникового рынка

Мировой полупроводниковый рынок продолжает активно развиваться исходя из повышенного спроса на компьютеры, серверы и прочую электронику.

Согласно прогнозам исследователей из IC Insights, по итогам 2021 г. в плюс выйдут 32 из 33 основных продуктовых категорий рынка интегральных микросхем. Причем, 29 категорий сумеют отчитаться увеличением объема продаж, которое будет описываться двузначным числом.

Лучшую позитивную динамику — в районе 47% «YoY» — покажет направление, объединяющее чипы специализированной логики. Не менее уверенный рост продемонстрируют направления памяти DRAM, процессоров для мобильных телефонов, контроллеров дисплеев.

Общие продажи интегральных микросхем в 2021 г. должны увеличиться на 24%.

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