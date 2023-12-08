PowerWalker - ваш надійний енергетичний партнер

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Рішення під торговою маркою PowerWalker випускаються компанією BlueWalker, яка має дополі широкий асортимент продукції, що включає ДБЖ, AVR та інвертори.

BlueWalker

Компанія BlueWalker заснована у 2004 році у місті Нойс, Німеччина.

Маючи вже більш ніж 18-річний досвід роботи на ринку, вона зарекомендувала себе як професійний і надійний постачальник ДБЖ, AVR та інверторів, а також розвинула потужну дистриб’юторську мережу по всій Європі, Близькому Сході та Африці.

Маючи портфоліо з понад 400 моделей і 50 серій, BlueWalker пропонує відповідне рішення для більшості потреб ДБЖ: від зручних для початківців пристроїв для домашнього середовища до високопродуктивних і потужних систем для комерційного використання.

PowerWalker, бренд BlueWalker для професійних рішень у джерелах безперебійного живлення, поєднує в собі надійність і безпеку з енергоефективністю, високою можливістю підключення та відмінною ціною-якістю. Усі заводи, де виготовляється продукція PowerWalker, сертифіковані за стандартами ISO 9001 та ISO 14001 і відповідають RoHS.

Всі моделі ДБЖ та інших пристроїв на сайті виробника мають можливість завантаження зі сторінок офіційного сайту «Посібника користувача» та «Декларації відповідності СЕ стандарту Європейського Союзу». Сертифікати, необхідні згідно українського законодавства, забезпечуються та надаються офіційним дистриб’ютором PowerWalker в Україні.

Вся продукція під торговою маркою PowerWalker проходить детальний чотириетапний процес контролю якості на всіх стадіях: виробництво, монтаж, пост-продакшн та вихід на ринок. Тому рівень відмови пристроїв PowerWalker протягом гарантійного терміну не перевищує 1%. Виробник з гордістю представляє високоякісні продукти з найкращим співвідношенням ціна/продуктивність. Всі продукти проходять ретельне тестування на відповідність стандартам EMC і LVD в Європі і повторно в Україні.

Асортимент PowerWalker включає наступні категорії:

- джерела безперебійного живлення (ДБЖ);

- змінні батарейні модулі та додаткові батарейні блоки для розширення часу автономної роботи систем безперебійного живлення;

- стабілізатори напруги;

- інвертори мережеві та сонячні;

- аксесуари.

Асортимент, представлений в Україні, становлять лінійно-інтерактивні ДБЖ та ДБЖ безперервної дії, а також інвертори мережеві та сонячні і стабілізатори напруги.

Лінійно-інтерактивні ДБЖ

Даний тип ДБЖ відносять до середнього класу, а в лінійку входять моделі потужністю від 600 ВА / 360 Вт до 3000 ВА / 3000 Вт. Більше 80 типорозмірів - і баштові, і стійкові, і гібридні. Більша частина ДБЖ цього типу мають ступінчасту апроксимовану синусоїдальну форму вихідного струму, і ще велика частина ДБЖ з чистим синусоїдальним сигналом на виході.

Пристрої зі ступінчастою синусоїдою призначені, в основному, для роботи з імпульсними джерелами живлення персональних комп'ютерів, невеликими серверами, в принципі будь-яким комп'ютерним обладнанням, тому найбільш поширені. Агрегати з чистою синусоїдою в багатьох випадках можуть використовуватися як альтернатива онлайн ДБЖ, наприклад, для живлення середніх серверів, електромоторів, циркуляційних насосів систем опалення та газових котлів.

Лінійно-інтерактивні ДБЖ, що мають можливість монтажу в стійку, мають позначку у вигляді літер – VI на початку абревіатури – R після цифри про потужність, що означає – Rack (для стійки/шафи). Це серії – VI RT, VI R1U, VI RLE, VI RLP. Наприклад, ДБЖ лінійно-інтерактивний PowerWalker VI 3000RT HID (10120024).

Лінійно-інтерактивні ДБЖ PowerWalker розрізняються за типом та кількістю розеток. У всіх лінійно-інтерактивних ДБЖ PowerWalker, що монтуються у стійку, встановлені розетки типу – IEC C13 (10А) і в деяких моделях – IEC C19 (16А). ДБЖ PowerWalker, що виконанні у рековому виконанні, з розетками Schuko не виробляються.

У лінійно-інтерактивних ДБЖ PowerWalker баштового типу застосовуються розетки IEC C13, Schuko, або комбіновано – і ті, й інші.

Розетки можуть бути з батарейною підтримкою, або виконувати стабілізаційну функцію. Як правило в лінійно-інтерактивних ДБЖ баштового типу такі розетки встановлені порівну. Є ДБЖ з блоками розеток, якими можна управляти через мережеву карту. Є, навіть моделі, у котрих можна управляти всіма розетками. До таких відносяться ДБЖ VI серії RLP. Головні особливості ДБЖ цієї серії:

РК-дисплей;

Програмовані всі розетки 8хС13 - відновлення перевантаження, вимкнення;

Сумісний з генератором;

EPO-аварійне відключення;

Пристрій інтерфейсу HID;

AVR-автоматичний регулятор напруги;

Гаряча заміна акумуляторів;

Функція холодного запуску;

Скидання вимикача;

Гвинт потенційного вирівнювання;

Регульована зарядка;

Самотестування;

Функція економії енергії.

Цікавинка цієї моделі - універсальність установки. Звичним явищем є універсальність ДБЖ, що монтуються в стійку та можуть бути установлені на підлогу. Абревіатура таких ДБЖ – RT (Rack/Tower). В комплекті всіх пристроїв з такою абревіатурою завжди є кріплення для жорсткої установки в шафу (не рейки) і підставки для установки на підлогу. А от системи серії RLP, крім монтажу в шафу і установки на підлогу, можуть ще монтуватись під стіл/прилавок, в комплекті є кріплення.

ДБЖ безперервної дії з подвійним перетворенням однофазні та трьох-фазні

Пристрої цього типу забезпечують якісно інший рівень захисту навантаження. Змінна мережева напруга, що надходить на вхід, спочатку перетворюється випрямлячем на постійну, а потім за допомогою інвертора знову в змінну. Таким чином, на виході ДБЖ формується якісна синусоїда з постійною амплітудою незалежно від наявності та форми вхідної напруги. Акумуляторна батарея безперервно включена в коло постійної напруги, що забезпечує нульовий час переходу на батареї. При перевантаженні або виході системи з ладу, навантаження продовжує отримувати живлення через обхідний ланцюг байпас.

Ці пристрої останнього часу набувають все більшої популярності. Виробник позначив цю серію початковими літерами – VFI. PowerWalker пропонує широкий вибір однофазних ДБЖ безперервної дії, починаючи з потужності 1000 Ва і до 10000 Ва в різних модифікаціях – будь то баштового типу, чи в виконанні для шафи, з можливістю підключення зовнішніх АКБ, мережевих карт, а також хмарні технології, що дозволяють моніторити ДБЖ в реальному часі з любого гаджета без підключення додаткових пристроїв. Це є серія VFI IoT.

Нещодавно PowerWalker була представлена нова модель - PowerWalker VFI 5000 EVS. Це онлайн ДБЖ із технологією подвійного перетворення, що має коефіцієнт вихідної потужності PF=1 та потужність 5000 Вт. Особливістю новинки є те, що вона має дуже потужний зарядний пристрій змінного струму до 60 А, який може заряджати не лише традиційні свинцево-кислотні батареї, але також сумісний з літієвими акумуляторами. Ця система також сумісна з генератором.

Цей ДБЖ може функціонувати з системою акумуляторів LiFePO4 як виробництва PowerWalker (Life Battery System), при цьому карта BMS іде в подарунок і ніяких налаштувань робити не потрібно, так і інших виробників. Також рішення може працювати з іншими типами літій-іонних батарей, при цьому система конфігурується через дисплей ДБЖ в залежності від типу батарей та їх характеристик. ДБЖ оснащений системою оптимізованого керування батареєю, що забезпечує довший строк її використання. Ця модель буде доступна в Україні в першому кварталі 2024 року.

PowerWalker, також, пропонує більш потужні ДБЖ безперервної дії з фазами 3/1 та 3/3. Ці потужні пристрої виконані як в баштовому виконанні, так і в модульному для стійок. Вони можуть масштабуватись до потужності в 1 МВт.

Інвертори PowerWalker

PowerWalker пропонує як самі прості пристрої малої потужності з чистою синусоїдою, що користуються попитом для систем опалення, які працюють в тандемі з AGM-акумуляторами - PowerWalker Inverter 650 SW (10120220), Inverter 1200 PSW (10120215), так і більш потужні, які інтегруються в квартири і приватні будинки, потужністю від 3 кВт до 15кВт.

Як приклад, одна з найпопулярніших моделей, яку оцінили інсталятори і самі користувачі, це - PowerWalker Inverter 5000 PWM (10120225). Вольтаж підключення акумуляторів до такого пристрою – 48 В. Тобто, треба з'єднати послідовно чотири акумулятора по 12 В. Єдине, що потрібно докупити силові проводи для підключення акумуляторів. До прикладу, ось така система 5000 PWM та 4 акумулятори по 200 Аг забезпечить електрикою будинок чи квартиру, що постійно споживає 3 кВ на час понад трех годин.

Сонячні Інвертори PowerWalker Solar

В цієї широкій лінійці доступні три сучасні однофазні серії. По‑перше, це сонячні інвертори серії LGT 3,6 та 5,6 кВт (вони не дозволяють роздавати/продавати вироблену електроенергію в електромережу). Таку функціональність мають гібридні сонячні інвертори серії SKY 3,6 та 5,6 кВт. А інвертори серії ZRO з технологією подвійного перетворення 5 кВт є автономними пристроями, що мають нульовий час перемикання. Вони призначені виключно для внутрішнього споживання виробленої сонячної енергії.

Гібридні (мультифункціональні) трифазні сонячні інвертори серії SVN 10 та 15 кВт, а також серії SAN 6 та 10 кВт працюють як централізоване рішення для поєднання та координації вхідної потужності, виробництва енергії сонячними панелями, накопичення енергії в акумуляторній системі та повернення її в мережу.



Система зберігання енергії PowerWalker LiFe Battery System 48–100

Рішення виконано за технологєю LiFePO4 (літій‑залізо‑фосфат). Ця модульна літій-іонна акумуляторна батарея з можливістю масштабування підходить для сонячних інверторів PowerWalker Solar усіх чотирьох серій Solar– SVN, SKY, LGT, ZRO, а також інверторів сторонніх виробників, які працюють з напругою акумуляторів 48 В. Крім того, після простих налаштувань ця система буде працювати і з інвертором 5000 PWM (10120225) та ДБЖ VFI 5000 EVS.

Система накопичення енергії (ESS – energy storage system) є легкою та компактною, заряджається з високою швидкістю та розрахована на 6000–8000 циклів зарядки; ідеально підходить для довго строкових проектів. Літій‑іонна технологія гарантує безпеку та надійність. Резервний час працює лінійно, тому замовник отримає те, що має.

Стабілізатори PowerWalker

Це сучасні пристрої, що забезпечують безпеку побутових пристроїв від перепадів в енергосистемі. Стрибки електрики можуть вивести з ладу дороге побутове електрообладнання. Ціна на ці пристрої залежить від декількох факторів, як то потужність, діапазон вхідної напруги та кількості обладнання, що можливо до них доєднати. PowerWalker пропонує як самі прості стабілізатори релейного типу потужністю від 600 до 1200 Ва - AVR 600 (10120300), AVR 1000 (10120301), AVR 1200 (10120302), так і більш складні моделі, що мають більше потужності, більше широкий діапазон стабілізації напруги, сигналізацію і відображення роботи на LCD-табло: AVR 1500/SIV (10120305), AVR 2000/SIV (10120306), AVR 3000/SIV (10120307).



Аксесуари

У бренда PowerWalker є широкий спектр аксесуарів до ДБЖ:

Мережеве управління — SNMP-карти та модулі з опцією контролю параметрів зовнішнього середовища;

Реле сухих контактів — карти AS/400;

Шина 2хRJ-45;

Рейки монтажні для 19″ стійок і шаф;

PDU — пристрої розподілу живлення;

Кабелі, зарядні пристрої.

ПО WinPower, PowerMaster, SolarPower, WatchPower та інші програми безкоштовно розміщені і завантажуються з сайту для любих операційних систем.

Спеціальні Інструменти на сайті виробника дозволяють порівняння продуктів. Можна порівняти декілька специфікацій ДБЖ, і таким чином обрати потрібні моделі.

Час роботи від батарей

Можна підібрати ДБЖ та кількість додаткових батарейних блоків, які дозволяють тримати потрібне навантаження протягом потрібного часу на батареях.

Значення спеціальних позначок/символів в специфікаціях та посібниках користувача - всі позначки та символи, що використовуються виробником з описанням їх значень.

Офіційним дистриб'ютором PowerWalker в Україні є компанія Diweave. Ви можете задати всі питання нашим спеціалістам:

[email protected]

+38 44 200 28 18 (вн.311)



Вся продукція PowerWalker має офіційну гарантію від виробника – 24 місяці.

Для України виробник вже декілька років підтримує також особливу умову гарантії на всі батареї для ДБЖ – 24 місяці (зазвичай 12 місяців на такого типу товар).

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