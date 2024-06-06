Поставки розумних персональних аудіопристроїв зросли на 6% в І кв.

6 июня 2024 г., 13:44

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Згідно з останніми оцінками Canalys, світовий ринок розумних персональних аудіопристроїв продемонстрував ознаки відновлення в першому кварталі 2024 року: поставки зросли на 6% в річному обчисленні і перевищили 90 мільйонів одиниць. Це пожвавлення відбулося насамперед завдяки True Wireless Stereo (TWS) та бездротовим навушникам, поставки яких зросли на 8% та 12% відповідно. Основні гравці активно шукають нові можливості для розвитку в різних сегментах ринку, вливаючи в галузь нову життєву енергію.

Як ключовий сегмент на цьому ринку, TWS підтримував стабільні обсяги поставок, незважаючи на такі виклики, як обмежена диференціація продукції та висока обізнаність споживачів. "Ринок TWS перебуває на стадії стагнації, оскільки обізнаність споживачів зростає, що змушує постачальників більше покладатися на цінові стратегії для зростання», зазначив аналітик Canalys Research Джек Літем (Jack Leathem).

Так, Xiaomi збільшила свою частку ринку, вийшовши в середній і низький сегмент з продукцією вартістю від 15 доларів США, успішно випередивши Samsung і ставши другим за величиною гравцем, з ростом на 61%. Тим часом компанія Huawei випустила свій перший продукт вартістю менше 30 доларів США і розширила свою присутність на зарубіжних ринках, досягнувши вражаючого зростання на 71%. Samsung підтримав свою конкурентоспроможність, інтегрувавши висококласні функції активного шумозаглушення (ANC) у продукти початкового рівня. З насиченням ринку TWS виробники звертаються до ринку відкритих стереосистем (OWS), що розвивається, у пошуках нових можливостей.

Ринок OWS, як правило, у вигляді TWS з відкритим дизайном, швидко розвивається як поки що недосліджений ринок з невеликою конкуренцією і величезним потенціалом зростання. За оцінками Canalys, у першому кварталі 2024 року цей сегмент продемонстрував потужне двозначне квартальне зростання, що викликало значний інтерес з боку численних постачальників. Очікується, що цей імпульс зростання залишиться сильним у найближчій перспективі. Але цей процвітаючий ринок стикається з проблемами, серед яких домінування топ-брендів у сегменті високого класу та непослідовна якість продуктів початкового рівня, що призводить до змішаного користувацького досвіду, який перешкоджатиме широкому впровадженню. "Хоча доступні за ціною продукти можуть привернути увагу споживачів на ранніх стадіях, поганий користувацький досвід призведе до негативного сприйняття, що вплине на більш широке визнання цієї категорії, - підкреслила аналітик Canalys Клер Цинь (Claire Qin). - Ринок OWS змінює правила гри. Щоб досягти успіху, гравці повинні зосередитися на завоюванні справжньої довіри споживачів і формуванні глибокої лояльності до бренду".

На насиченому ринку TWS бездротові навушники стали центром уваги вендорів, які прагнуть зростання. Sony лідирує зі значними успіхами у флагманських продуктах і продуктах початкового рівня, збільшивши свою частку ринку на 17%. Samsung і Apple стратегічно використали бренди JBL (Harman) і Beats, щоб розширити свою присутність і залучити колаборантів для зміцнення зв'язків зі споживачами, закріпивши за собою лідируючі позиції. Нові гравці роблять сміливі кроки на світовому ринку з багатофункціональними бездротовими навушниками вартістю близько 60 доларів США, пропонуючи ряд опцій, які конкурують з TWS за якістю звуку та можливістю підключення до двох пристроїв. Надаючи надійні функції та доступні ціни, вони заохочують споживачів досліджувати різні форм-фактори та користувацький досвід бездротових навушників, посилюючи їхню конкурентну перевагу.

"Незважаючи на те, що ринок знаходиться на ранній стадії відновлення з однозначним зростанням, гравці активно шукають нові можливості, диверсифікуючи продуктові лінійки та вдосконалюючи сегментацію ринку, - заявив менеджер з досліджень Canalys Синтія Чен (Cynthia Chen). - Вони підвищують якість продукції, оптимізують позиціонування та забезпечують безперервний розвиток ринку, щоб відповідати на виклики. На ринку, що має великий потенціал, прагнення до інновацій та диверсифікації є більш важливим, ніж будь-коли. Компанії, які опанують якість продукції та сегментацію ринку, стануть лідерами, перетворюючи інтелектуальний персональний аудіоландшафт на яскравий і динамічний простір".

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