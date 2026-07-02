Ілон Маск купує стартап Mesh Optical Technologies для модернізації АІ-інфраструктури

2 июля 2026 г., 9:35

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Федеральна торгова комісія США (FTC) достроково завершила антимонопольну перевірку та офіційно дозволила американському мільярдеру Ілону Маску (Elon Musk) придбати технологічний стартап Mesh Optical Technologies. Про це повідомило видання Converge з посиланням на звітність регулятора - угоду було схвалено за прискореною процедурою (fast-track), оскільки чиновники не виявили серйозних ризиків для ринкової конкуренції. Фінансові умови транзакції сторони наразі не розголошують.

Оприлюднення інформації про нове поглинання викликало пожвавлення на світових фінансових майданчиках, підігрівши інтерес інвесторів до акцій компаній із сектору кремнієвої фотоніки та високошвидкісних мережевих інтерфейсів, які є критично важливими для масштабування сучасних обчислювальних потужностей.

Головна цінність стартапу Mesh Optical Technologies полягає в його унікальних інженерних рішеннях для інфраструктури штучного інтелекту. Компанія спеціалізується на розробці інноваційних оптичних трансиверів - апаратних пристроїв, які з високою точністю перетворюють електронні сигнали на світлові. Їхній флагманський продукт Alpha C1 здатний передавати дані всередині серверних архітектур на швидкості понад 1 терабіт на секунду (а за окремими специфікаціями — до 1,6 Тбіт/с). Заміна традиційних мідних кабелів, які з'єднують графічні процесори у дата-центрах, на високошвидкісні лазерні оптичні канали дозволяє радикально знизити затримки при обміні інформацією та кардинально підвищити енергоефективність суперкомп'ютерів. Це є критично важливим на тлі глобальної енергетичної кризи в АІ-галузі.

Стартап Mesh Optical Technologies має унікальну історію: його заснували минулого року троє колишніх провідних інженерів аерокосмічної корпорації SpaceX - Тревіс Браширс (Travis Brashears), Кемерон Рамос (Cameron Ramos) та Серена Гроун-Хеберлі (Serena Grown-Haeberli). Саме ця команда раніше безпосередньо створювала та налаштовувала лазерні канали міжсупутникового зв'язку для глобальної мережі Starlink. У лютому 2026 року компанія успішно вийшла з режиму stealth mode, залучивши 50,0 млн доларів інвестицій у рамках раунду фінансування серії А під керівництвом венчурного фонду Thrive Capital. Аналітики підкреслюють, що поглинання Mesh відбулося на тлі нещодавнього виходу SpaceX на публічний фондовий ринок і є частиною масштабної стратегії Маска з побудови власної суверенної АІ-екосистеми, яка охопить не лише наземні суперкомп'ютерні фабрики, а й перспективну космічну обчислювальну мережу під робочою назвою Starmind.

Миттєве поглинання компанії Mesh Optical Technologies Ілоном Маском невдовзі після виходу стартапу з ранньої стадії фінансування є класичним прикладом так званої стратегії rollup (агресивного збирання технологій) у ході світових перегонів озброєнь у сфері штучного інтелекту. Сьогодні конкуренція між технологічними лідерами зміщується із площини чистого проєктування нейромереж у площину забезпечення фізичної інфраструктури. Навіть найсучасніші чипи наступних поколінь втрачають свою ефективність, якщо мідні інтерфейси всередині серверної стійки створюють ефект «пляшкового горла», уповільнюючи передачу гігантських масивів даних між процесорами. Купівля Mesh дозволяє Маску отримати ексклюзивний доступ до передових рішень у сфері кремнієвої фотоніки, створюючи власний технологічний бар'єр від інших гравців ринку.

З операційного погляду, ця угода закриває серйозну стратегічну прогалину у виробничому ланцюжку компаній Маска. Раніше розробку складних оптичних інтерконнектів доводилося делегувати стороннім підрядникам і глобальним постачальникам рівня Broadcom або Coherent, що створювало серйозні ризики залежності від сторонніх ліній постачання. Повернення команди інженерів, які свого часу успішно вирішили складне завдання стабільного лазерного зв'язку для тисяч супутників Starlink на орбіті, гарантує Маску наявність унікальної внутрішньої експертизи. Оптичні трансивери Alpha C1 будуть інтегруватися безпосередньо в його нові суперкомп'ютерні кластери, суттєво знижуючи витрати на закупівлю мережевого обладнання та підвищуючи швидкість навчання нових моделей.

З геополітичного та макроекономічного погляду, купівля Mesh чітко корелює з зобов'язаннями, які SpaceX презентувала інвесторам у рамках свого нещодавнього історичного виходу на IPO. Будівництво наземних АІ-фабрик є лише першим етапом. Кінцева мета Маска полягає в інтеграції гнучких АІ-платформ із космічною мережею супутників. Створення орбітальної обчислювальної мережі Starmind потребує унікальних оптичних компонентів, здатних безперебійно працювати у вакуумі при високих радіаційних та температурних навантаженнях. Таким чином, купуючи активи Mesh, Маск забезпечує свої структури залізом, яке однаково ефективно працюватиме як у наземних дата-центрах, так і в глибокому космосі, перетворюючи його конгломерат на єдиного вертикально інтегрованого гіганта нової цифрової епохи.

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