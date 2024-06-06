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Нове захисне скло Corning Gorilla Glass 7i витримує падіння на асфальт з 1 м

6 июня 2024 г., 14:35
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Компанія Corning оголосила про випуск Corning Gorilla Glass 7i, нового захисного скла, розробленого для забезпечення підвищеної міцності мобільних пристроїв середнього і дорогого сегмента. Gorilla Glass 7i розширює портфоліо міцних захисних скел Corning, пропонуючи кращі характеристики при падінні та подряпинах порівняно з літієво-алюмосилікатними склами інших виробників, що конкурують.

«Довговічність залишається головною турботою кожного, у кого є мобільний пристрій», - каже Девід Веласкес, віцепрезидент і генеральний менеджер Corning Gorilla Glass. «Купівля смартфона - це значна інвестиція, і Gorilla Glass 7i дає змогу більшій кількості споживачів захистити свою покупку, забезпечуючи підвищену міцність за доступною ціною для дорогих і проміжних пристроїв».

Повідомляється, в лабораторних тестах Corning скло Gorilla Glass 7i витримало падіння з висоти до одного метра на поверхню, що копіює асфальт. Літій-алюмосилікатні скла інших виробників, які конкурують, зазвичай виходили з ладу при падінні з висоти не більше ніж пів метра. Крім того, Gorilla Glass 7i вдвічі стійкіше до подряпин, ніж літієво-алюмосилікатні скла конкурентів.

«Ми, як і раніше, прагнемо допомогти нашим клієнтам вирішити найскладніші технологічні завдання у всіх сегментах ринку - від телефонів початкового рівня до флагманських пристроїв преміумкласу», - сказав Веласкес. «Gorilla Glass 7i - це останній приклад життєво важливої ролі Corning в розробці скляних технологій, які допомагають задовольнити потреби кожного споживача, що розвиваються».

Заявлено, компанія OPPO стане першим клієнтом, що використовує Gorilla Glass 7i.

Зазначено, скло Gorilla Glass було використано в більш ніж восьми мільярдах пристроїв більш ніж 45 найбільших брендів.

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