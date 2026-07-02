ДТЕК побудує на Полтавщині вітрову електростанцію потужністю 650 МВт вартістю 1,2 млрд євро

2 июля 2026 г., 10:25

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ДТЕК планує збудувати одну з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі - Полтавську ВЕС потужністю 650 МВт - у межах чергової масштабної інвестиції в енергетичну безпеку країни. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється в 1,2 млрд євро.





Дочірня компанія ДТЕК ВДЕ планує побудувати Полтавську ВЕС, що буде складатися з близько 100 вітрових турбін і буде розташована в Полтавській області, у центральній частині України.





Очікуваний обсяг виробництва: понад 2 ТВт·год (цього достатньо для забезпечення світлом до 1 млн домогосподарств). Проект буде готов до будівництва у другому півріччі цього року, а повне введення в експлуатацію планується до 2029 р.





Після завершення цей флагманський проєкт зробить суттєвий внесок у зміцнення енергетичної безпеки, заміщуючи генеруючі потужності, пошкоджені або знищені внаслідок російських атак, а також прискорюючи перехід України до більш чистої та децентралізованої енергосистеми.





Також у компанії зазначили, що річні інвестиції ДТЕК у 2025 році майже подвоїлися - до 45,4 млрд грн порівняно з 23 млрд грн у 2024 році.





«Навіть за умов постійних атак ми відновлюємо потужності, масштабуємо відновлювану генерацію та модернізуємо мережі, адже стійка енергосистема є фундаментом виживання та майбутнього процвітання України», - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. .





Під час війни ДТЕК ввів в експлуатацію 114 МВт нових вітрових потужностей на Тилігульській ВЕС на півдні України та наразі будує ще 384 МВт, довівши загальний обсяг інвестицій у цей проєкт до 650 млн дол. Компанія також запустила систему зберігання енергії потужністю 200 МВт - найбільшу в Україні - і реалізує низку інших проєктів у сфері відновлюваної енергетики.





Ці нові децентралізовані проєкти посилять енергетичну стійкість України, одночасно роблячи внесок у європейську енергетичну безпеку та перехід до чистої енергії, підтримуючи глибшу інтеграцію з енергетичними ринками ЄС і відповідаючи пріоритетам інвесторів, орієнтованих на ESG.





Вітроелектростанція ДТЕК потужністю у Полтаві також була визнана флагманським проєктом на конференції URC у Польщі.

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