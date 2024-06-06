Кіберполіція попереджає про шахраїв, що ошукують громадян під виглядом інтернет-торгівлі

6 июня 2024 г., 12:35

0

Tweet

Зловмисники надсилають у популярних месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку. Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі шляхом їх купівлі та подальшого продажу на вже підконтрольному аферистам сайті.

Люди, які погодилися на таку «роботу», отримували завдання від аферистів, за виконання яких зловмисники обіцяли платити гроші.

На перших етапах для подальшого залучення в схему громадяни дійсно могли отримувати невеликі виплати на свої банківські картки. Але для продовження роботи шахраї вимагали зареєструватися на підконтрольному зловмисникам сайті і здійснювати купівлю-продаж товарів за інструкціями «менеджерів».

Щоби купити товар, потерпілі мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи власні кошти на вказані аферистами банківські картки фізичних осіб.

Для виводу коштів зловмисники вимагали від громадян повторних перерахувань коштів на підконтрольні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, доки жертви не розуміли, що мають справу з аферистами.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365