Послуги інтернет-доступу “Укртелеком” надаються у 86% населених пунктів

“Укртелеком” повідомляє, що станом на 22 травня критична інфраструктура та інтернет-мережа компанії працюють.
Послуги інтернет-доступу надаються у 86% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.
Тривають локальні роботи з підтримки мереж у деяких населених пунктах різних областей України, зокрема у Сумській та Херсонській.
Фахівці оператора працюють сім днів на тиждень, аби забезпечити населення доступом до телекомунікаційних послуг.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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