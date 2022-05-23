Послуги інтернет-доступу “Укртелеком” надаються у 86% населених пунктів

23 мая 2022 г., 12:15

“Укртелеком” повідомляє, що станом на 22 травня критична інфраструктура та інтернет-мережа компанії працюють.



Послуги інтернет-доступу надаються у 86% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.



Тривають локальні роботи з підтримки мереж у деяких населених пунктах різних областей України, зокрема у Сумській та Херсонській.



Фахівці оператора працюють сім днів на тиждень, аби забезпечити населення доступом до телекомунікаційних послуг.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист