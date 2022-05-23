Broadcom домовляється про покупку VMware?

23 мая 2022 г., 11:25

Як повідомляє Reuters, один з найбільших виробників чипів Broadcom веде переговори про придбання постачальника хмарних послуг VMware.



За словами джерел видання, переговори між Broadcom і VMware тривають, і угода вже на фінальній фазі, та, скоріш за все, вже неминуча. Умови угоди, які обговорюються, дізнатися не вдалося.



Придбання дозволить додатково диверсифікувати бізнес Broadcom від напівпровідників до корпоративного програмного забезпечення. Нагадаємо, що за останні чотири роки компанія вже придбала CA Technologies за 18,9 млрд дол. та підрозділ безпеки Symantec за 10,7 млрд дол.



Слід зазначити, що про угоду пізно в неділю вперше повідомила Bloomberg News.



На момент закриття біржі у п’ятницю ринкова капіталізація VMware становила 40,3 млрд дол. Ймовірно Broadcom запропонує суму не меншу ніж 50 млрд дол.



Згідно з даними Refinitiv, Майкл Делл є найбільшим інвестором VMware з 40% акцій в результаті того, що Dell Technologies купила актив разом з придбанням EMC та виділила розробника ПЗ в зовсім окрему компанію минулого року.



Приватна інвестиційна компанія Silver Lake, яка раніше інвестувала в Broadcom, є другим за величиною акціонером VMware з 10% акцій.

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