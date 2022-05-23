Нідерландська Prosus заявила, що виходить з російського бізнесу Avito

23 мая 2022 г., 13:05

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нідерландська компанія Prosus заявила, що виходить з російського бізнесу Avito.



Але ж він звернув увагу, що раніше ми вже бачили схожі стейтменти від керівництва Prosus. Тим не менш цього разу йдеться навіть про початок пошуку покупця акцій.



“Сподіваємося, що нова заява компанії не стане черговою пустою обіцянкою заради порятунку ділової репутації. Тому стежимо далі за реальними діями”, підкреслив Михайло Федоров.



Слід зауважити, що ще до початку війни Avito став майданчиком для розміщення заяв від міністерства оборони рф із закликом вступити до лав російської армії за контрактом. Крім того, на платформі розміщували оголошення про продаж награбованого майна солдатами-мародерами в Бучі, Ірпені.



“Тому від початку війни ми різними способами намагалися достукатися до акціонерів компанії, щоб вони припинили робити бізнес на крові українців. На черзі майданчик рекрутингу HeadHunter”, наголосив Михайло Федоров.



Незворотний процес цифрової блокади рф триває!

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