Помилка того, хто вижив у Founders Mode

Стартап-громадськість останній тиждень обговорює текст Пола Грема, засновника YCombinator, на тему Founder Mode, де він погоджується із засновником Airbnb Браяном Ческі, який стверджує, що ідея на певному етапі розвитку стартапу найняти менеджерів і дати їм можливість управляти компанією неправильна.

У принципі, весь текст присвячений простій ідеї – заведено вважати, що в міру зростання стартапу ним треба керувати інакше, і це неправильно, оскільки так добре, як засновник, найманий менеджер керувати не буде. Навпаки, серед професійних менеджерів повно шахраїв, які із задоволенням заженуть ваш стартап у землю.

Приклад у тексті присутній рівно один – це Стів Джобс, який проводив щорічний ретрит для 100 найважливіших співробітників в Apple, куди могли не потрапити деякі топ-менеджери.

З Полом Гремом сперечатися складно, але я спробую. І почну з твердження, що він має рацію. У будь-якого засновника у створеній ним компанії (навіть необов'язково стартапі) є величезна кількість можливостей, які недоступні або майже недоступні будь-якому найманому менеджеру, а, якщо таку доступність забезпечено, то ефективність використання сильно відрізняється.

Але сам же Грем в останній примітці пише:

I also have another less optimistic prediction: as soon as the concept of founder mode becomes established, people will start misusing it. Founders who are unable to delegate even things they should will use founder mode as the excuse.