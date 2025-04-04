Польща надала Україні 5 тис удосконалених терміналів Starlink

4 апреля 2025 г., 10:25

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Польща продовжує підтримувати Україну в забезпеченні стабільного зв’язку — передала 5 000 терміналів Starlink Enterprise. Вони допоможуть українцям залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах.

«Завдяки старлінкам ми отримуємо безперебійний зв’язок та інтернет навіть у найскладніших місцях. Термінали дають змогу жителям прифронтових міст телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини тощо. Ми забезпечуємо старлінками лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури, щоб продовжити їх безперебійну роботу. Вдячний нашим партнерам, зокрема, Уряду Польщі за системну підтримку та внесок в українську стійкість», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Starlink Enterprise — це вдосконалена версія стандартного Starlink, розроблена для бізнесу, організацій та критично важливих завдань, де потрібен стабільний і високошвидкісний супутниковий інтернет.

Як зазначається, основні переваги цих терміналів:

Швидкий і стабільний інтернет — працює без затримок, навіть коли під'єднано багато людей.

Потужна антена — ловить сигнал краще, не боїться негоди.

Високопродуктивний роутер — легко під’єднує багато пристроїв, працює всюди.

Глобальне покриття — підходить для офісів, транспорту, віддалених місць.

Завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами та донорами Україна отримала понад 50 000 терміналів Starlink. Найбільше терміналів передала Польща — 29 500.

Ці термінали допомагають військовим, енергетикам, медикам, рятувальникам і бізнесу працювати навіть під час знеструмлень та відсутності зв’язку..

«Вдячні Міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському, Уряду Польщі та всім партнерам за підтримку України!», заявили у Мінцифрі.

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