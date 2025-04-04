Міні-ПК Windows 365 Link від Microsoft вже у продажу

4 апреля 2025 г., 11:45

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Вперше анонсований торік новий пристрій Windows 365 Link від Microsoft тепер доступний для покупки в США за ціною $349,99. Він являє собою перший хмарний ПК компанії, призначений для прямого підключення до служби Windows 365.



Як зазначає Windows Central, з появою новинки в продажу Microsoft також розкрила її повні характеристики і ціну. Вона оснащена процесором Intel N250, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 ГБ.



Заявлено, міні-ПК Windows 365 Link уже доступний для придбання за ціною AUD639 в Австралії, CAD519.99 у Канаді, EUR419 у Німеччині, JPY56,800 у Японії, NZD739 у Новій Зеландії, GBP349 у Великій Британії та USD349.99 у США.



Windows 365 Link можна придбати через комерційні канали Microsoft. Це не пристрій, призначений для споживчого використання, тому він не буде представлений на полицях магазинів Best Buy або Amazon.



Щоб використовувати пристрій, роботодавець повинен призначити співробітнику хмарний ПК, щоб він міг входити в нього на цьому пристрої. Windows 365 Link не запускає додатки локально і працює тільки при підключенні до хмарного ПК, що працює під управлінням Windows 365.



Зазначається, ПК, на якому можна запускати Windows тільки через «хмару», має свої переваги, включно з підвищеною безпекою та продуктивністю, оскільки локальний пристрій не зберігає жодної інформації, а «хмарний» ПК можна будь-якої миті налаштувати на потужніший процесор, збільшити обсяг оперативної пам'яті або сховища.

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