«Тарифи Трампа» вплинуть на плани гіперскейлерів щодо будівництва ЦОД

4 апреля 2025 г., 9:35

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Reuters пише, що масштабні взаємні тарифи президента США Дональда Трампа можуть перешкодити мільярдним зусиллям великих технологічних компаній зі створення інфраструктури штучного інтелекту в країні, що, ймовірно, підірве ключову мету адміністрації, заявили аналітики в четвер.

Трамп і керівники технологічних компаній заявляли про грандіозні плани Oracle, SoftBank та інших компаній інвестувати значні кошти в штучний інтелект з моменту його повернення в Білий дім на початку цього року.

У середу Трамп ввів високі мита на провідних постачальників технологічного обладнання, в тому числі 34% на Китай, 32% на Тайвань і 25% на Південну Корею, одночасно ввівши 10% базовий тариф на весь імпорт в США.

Електроніка, яка включає смартфони, ПК і обладнання для центрів обробки даних, була другою за величиною статтею імпорту в минулому році, склавши майже 486 мільярдів доларів, згідно з даними Бюро перепису населення.

Аналітики Bernstein оцінюють імпорт систем для обробки даних на рівні близько 200 мільярдів доларів у 2024 році, в основному з Мексики, Тайваню, Китаю та В'єтнаму.

«Капітальні витрати технологічних гігантів будуть перерозподілені: очікується, що основні гравці в галузі інфраструктури АІ і споживчих технологій перерозподілять короткострокові витрати з розширення на хеджування закупівель або зміну джерел постачання», - заявив Абхішек Сінгх ( Abhishek Singh), партнер дослідницької фірми Everest Group.

Хоча напівпровідники були звільнені від тарифів в середу, США планують ввести цільові тарифи на чипи, які можуть з'явитися пізніше, заявив представник Білого дому.

AMD заявила, що «оцінює деталі і будь-який вплив на нашу більш широку екосистему клієнтів і партнерів».

Акції Nvidia, AMD і Broadcom закрилися з падінням від 7% до 10%, а TSMC, що котируються на біржі в США, знизилися на 7,6% в четвер.

«Немає сумнівів, що обладнання, яке надходить в центри обробки даних, значно подорожчає ... Microsoft вже почала формулювати більш збалансований, обережний підхід до розбудови своїх дата-центрів, і в деякій мірі Amazon також«, - зазначив аналітик D.A. Davidson Гіл Лурія (Gil Luria).

Аналітики кажуть, що витрати на будівництво центрів обробки даних зростуть, хоча ступінь впливу ще не ясний. За словами Ділана Пателя (Dylan Patel), засновника дослідницької компанії SemiAnalysis, ключовим моментом є те, як буде класифікуватися обладнання для АІ.

Адміністрація Трампа може звільнити від мит напівпровідники, але не друковані плати, з якими вони продаються, що означатиме, що вони потраплять під дію тайванських тарифів, додав Патель. Але якщо апаратні системи також будуть звільнені, витрати можуть не сильно зрости.

Збільшення витрат може затримати розбудову центрів обробки даних і впровадження АІ, відкинувши назад такі амбітні плани, як Stargate вартістю 500 мільярдів доларів. Трамп оголосив про створення Stargate на початку цього року, маючи на меті випередити країни-суперники в розробці АІ. Проєкт передбачає будівництво 20 центрів обробки даних у Сполучених Штатах.

«Stargate навряд чи досягне таких масштабів ще до того, як це сталося. Враховуючи шок для економіки, який представляють ці тарифи, дуже малоймовірно, що таке ризиковане починання зможе зібрати навіть близько цієї цифри з точки зору боргового фінансування«, - зазначив Лурія.

Тарифи також є новою загрозою для провідних постачальників хмарних послуг, таких як Microsoft, Alphabet та Amazon, які вже зіткнулися зі скептицизмом з боку інвесторів через їхні величезні бюджети на АІ.

У четвер акції Microsoft знизилися на 2,4%, в той час як акції Amazon і Alphabet знизилися на 9% і 4% відповідно.

Аналітики TD Cowen нещодавно заявили, що Microsoft відмовилася від проектів центрів обробки даних, які повинні були використовувати 2 гігавати електроенергії в США і Європі протягом останніх шести місяців через надлишкову пропозицію порівняно з поточним попитом.

Брокер HSBC в четвер також попередив про потенційне уповільнення витрат в хмарних компаніях в наступному році і знизив свій ціновий орієнтир по Nvidia, найбільшому переможцю в гонці АІ за останні пару років.

«Тарифи, ймовірно, призведуть до руйнування попиту, що означає скорочення витрат на програмне забезпечення та хмарні технології. Alphabet зіткнеться з подвійним ударом: веб-реклама також скоротиться в більш жорсткому економічному середовищі, Meta також постраждає», - відзначив Бен Баррінгер (Ben Barringer), глобальний технологічний аналітик Quilter Cheviot.

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