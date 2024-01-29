Половина користувачів Viber взагалі ніяк не захищають персональні дані

29 января 2024 г., 17:45

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Власник найпопулярнішого в Україні месенджера Rakuten Viber, який встановлений на 98% смартфонів, провів опитування серед українців і дізнався, якими методами вони користуються задля захисту персональних даних в інтернеті, та чи стали краще розумітися на кібербезпеці за останній рік. В дослідженні взяли участь понад 50 тис. користувачів.

Результати опитування показали, що 43% українців вважають, начебто їхні персональні дані в інтернеті й так добре захищені, а тому не вживають взагалі ніяких заходів. Інші 57% опитаних користуються додатковими методами: 11% мають антивірус на телефоні, ще 4% встановлюють його на комп’ютер, 9% вмикають двофакторну аутентифікацію для всіх акаунтів, 7% завантажують програми лише з офіційних сайтів. Також респонденти зазначили, що не діляться номером телефону задля захисту даних (8%). Всього 6% українців встановлюють несхожі паролі для різних сервісів, а ще 4% – часто їх змінюють. Решта (8% опитаних) застосовують всі вищезазначені методи.

Команда Rakuten Viber також запитала українців, чи стали вони більш обізнаними в кібербезпеці за останній рік. Половина респондентів відповіли, що не цікавляться цим питанням, натомість 21% роблять все, щоб поглибити свої знання. 17% опитаних протягом року не читали нічого на тему кібербезпеки для кращого розуміння. 12% українців впевнені, що знають достатньо: 6% добре розумілися на заходах безпеки й раніше, а ще 6% відчутно покращили знання за останній рік.

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