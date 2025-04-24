Показники IBM за минулий квартал перевершили прогнози

24 апреля 2025 г., 16:35

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IBM опублікувала квартальний звіт, що демонструє результати кращі за очікування аналітиків.

Прибуток за перший квартал склав 1,60 дол. на акцію, що нижче ніж торік (1,68 дол.), але перевищує консенсус-прогноз у 1,42 дол.

Дохід за означений період зріс на 0,5% до 14,54 мільярда доларів, що також вище очікуваних 14,39 мільярда.

Як зазначається, зростання було забезпечено переважно програмним сегментом, який покращив результати на 9%, досягнувши 6 мільярдів доларів. На цей напрямок тепер приходиться близько 45% бізнесу IBM, з показником регулярного доходу у 80%.

Напрям гібридних хмарних технологій під керівництвом Red Hat виріс на 13%, демонструючи сьомий квартал поспіль зростання.

Дохід від рішень для автоматизації зріс на 15%, а від даних — на 7%. Консалтингові послуги IBM залишилися на незмінному рівні — 5,1 мільярда доларів, оскільки, за словами фінансового директора Джеймса Кавано (James Kavanaugh), "клієнти відкладають прийняття рішень щодо необов'язкових проєктів".

IBM прогнозує дохід за другий квартал між 16,4 та 16,75 мільярда доларів, що перевищує консенсус-прогноз у 16,31 мільярда.

Незважаючи на в цілому позитивний звіт про прибутки, акції IBM впали більш ніж на 6% у перші години торгів після закриття ринку. Однак із початку року акції компанії зросли майже на 12%, тоді як індекс S&P 500 впав більш ніж на 8%.

Керівництво IBM заявляє, що компанія добре підготовлена до можливої торговельної війни, адже лише 5% її витрат припадає на імпортовані товари. Контракти з федеральним урядом також становлять менше 5% доходу.

Генеральний директор Арвінд Крішна (Arvind Krishna) відзначив, що IBM прогнозує "незначне уповільнення, а не значний спад".

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